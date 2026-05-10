Có nên bật quạt suốt đêm khi ngủ trong mùa nắng nóng?

NHÃ UYÊN (theo SK&ĐS, Saostar)

(GLO)- Trong những ngày oi bức, nhiều người có thói quen bật quạt suốt đêm để dễ ngủ và giảm cảm giác ngột ngạt. Thế nhưng, tiềm ẩn sau đó là những mối nguy hại đến sức khỏe.

Theo đó, khi nhiệt độ môi trường vượt quá 30 độ, tức gần bằng với nhiệt độ cơ thể thì gió từ quạt thổi ra cũng là gió ở nhiệt độ cao. Vì vậy, bật quạt ở mức cao nhất sẽ làm cho nhiệt độ bề mặt da giảm, lỗ chân lông bít lại, mồ hôi không thoát được ra ngoài. Cơ thể cảm thấy nóng hơn, dẫn đến mệt mỏi, kiệt sức và đau lưng, do đó, đừng thấy quạt không đủ nóng mà bật quạt số cao nhất.

Bật quạt suốt đêm khi ngủ tiềm ẩn những mối nguy hại đến sức khỏe. Ảnh minh họa: saostar.vn

Ngoài ra, luồng gió liên tục từ quạt có thể khiến hơi ẩm trên da và niêm mạc bị mất nhanh hơn, khiến nhiều người thức dậy với cảm giác khát nước, khô cổ hoặc nghẹt mũi.

Việc nằm quạt quá mạnh còn dễ khiến cơ bắp bị lạnh đột ngột, dẫn đến đau vai gáy, nhức đầu hoặc co cứng cơ khi ngủ dậy. Những người có cơ địa nhạy cảm, người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ thường dễ bị ảnh hưởng hơn.

Mặt khác, khi cơ thể đang mất nước do thời tiết nắng nóng, cộng thêm việc để quạt thổi mạnh suốt đêm có thể khiến bạn mệt mỏi, rối loạn thân nhiệt hoặc làm nặng thêm các bệnh lý nền về tim mạch, huyết áp.

Đáng chú ý, nhiều người còn có thói quen trùm mền kín rồi bật quạt số lớn suốt đêm. Điều này dễ tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ khiến cơ thể khó thích nghi, ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ.

Để sử dụng quạt an toàn trong mùa nóng, chuyên gia khuyến cáo người dân không nên để quạt thổi trực tiếp vào mặt hoặc cơ thể trong thời gian dài.

Đồng thời, nên đặt quạt ở chế độ xoay để mức gió vừa phải và giữ khoảng cách phù hợp. Cơ thể cũng cần được cung cấp đủ nước; chú ý giữ phòng thông thoáng và vệ sinh quạt thường xuyên để tránh bụi bẩn, vi khuẩn phát tán trong không khí.

Nhiều lợi ích cho sức khỏe từ quả khế

(GLO)- Quả khế không chỉ góp phần tạo vị chua thanh cho món ăn, mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu dùng hợp lý. Những giá trị dinh dưỡng của loại quả này đang ngày càng được nhiều người quan tâm.

Bộ Y tế thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước

Theo Bộ Y tế, trong 4 tuần từ 18.3 - 18.4, cả nước ghi nhận 302 trường hợp mắc Covid-19, không có ca tử vong. Trong 4 tháng từ 14.12.2025 - 18.4.2026, cả nước ghi nhận 356 trường hợp mắc Covid-19, 1 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số mắc Covid-19 cao hơn 4,4 lần (đến 18.4.2026).

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

(GLO)- Từ ngày 1-1-2026, các trạm y tế được chuyển giao về UBND cấp xã, phường quản lý. Trước yêu cầu duy trì ổn định hoạt động, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám - chữa bệnh của người dân, các địa phương và ngành Y tế đang tích cực phối hợp, hỗ trợ để hệ thống y tế cơ sở vận hành thông suốt.

Nơi giành lại hy vọng sống cho bệnh nhi

(GLO)- Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) giữ vai trò chuyên sâu trong chăm sóc và điều trị bệnh nhi. Nơi đây quy tụ đội ngũ thầy thuốc tận tụy, ngày đêm nỗ lực vì mục tiêu giành lại sự sống cho các em nhỏ. 

Bệnh viện Quân y 211 - địa chỉ tin cậy

(GLO)- Vừa làm chủ kỹ thuật cao, vừa giữ vững “chất quân y” - kỷ luật, trách nhiệm, nhân văn - Bệnh viện Quân y 211 (phường Thống Nhất) đã trở thành địa chỉ tin cậy của quân và dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũng như khu vực lân cận.

