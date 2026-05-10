Có nên bật quạt suốt đêm khi ngủ trong mùa nắng nóng?

(GLO)- Trong những ngày oi bức, nhiều người có thói quen bật quạt suốt đêm để dễ ngủ và giảm cảm giác ngột ngạt. Thế nhưng, tiềm ẩn sau đó là những mối nguy hại đến sức khỏe.

Theo đó, khi nhiệt độ môi trường vượt quá 30 độ, tức gần bằng với nhiệt độ cơ thể thì gió từ quạt thổi ra cũng là gió ở nhiệt độ cao. Vì vậy, bật quạt ở mức cao nhất sẽ làm cho nhiệt độ bề mặt da giảm, lỗ chân lông bít lại, mồ hôi không thoát được ra ngoài. Cơ thể cảm thấy nóng hơn, dẫn đến mệt mỏi, kiệt sức và đau lưng, do đó, đừng thấy quạt không đủ nóng mà bật quạt số cao nhất.

Bật quạt suốt đêm khi ngủ tiềm ẩn những mối nguy hại đến sức khỏe. Ảnh minh họa: saostar.vn

Ngoài ra, luồng gió liên tục từ quạt có thể khiến hơi ẩm trên da và niêm mạc bị mất nhanh hơn, khiến nhiều người thức dậy với cảm giác khát nước, khô cổ hoặc nghẹt mũi.

Việc nằm quạt quá mạnh còn dễ khiến cơ bắp bị lạnh đột ngột, dẫn đến đau vai gáy, nhức đầu hoặc co cứng cơ khi ngủ dậy. Những người có cơ địa nhạy cảm, người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ thường dễ bị ảnh hưởng hơn.

Mặt khác, khi cơ thể đang mất nước do thời tiết nắng nóng, cộng thêm việc để quạt thổi mạnh suốt đêm có thể khiến bạn mệt mỏi, rối loạn thân nhiệt hoặc làm nặng thêm các bệnh lý nền về tim mạch, huyết áp.

Đáng chú ý, nhiều người còn có thói quen trùm mền kín rồi bật quạt số lớn suốt đêm. Điều này dễ tạo ra sự chênh lệch nhiệt độ khiến cơ thể khó thích nghi, ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ.

Để sử dụng quạt an toàn trong mùa nóng, chuyên gia khuyến cáo người dân không nên để quạt thổi trực tiếp vào mặt hoặc cơ thể trong thời gian dài.

Đồng thời, nên đặt quạt ở chế độ xoay để mức gió vừa phải và giữ khoảng cách phù hợp. Cơ thể cũng cần được cung cấp đủ nước; chú ý giữ phòng thông thoáng và vệ sinh quạt thường xuyên để tránh bụi bẩn, vi khuẩn phát tán trong không khí.