Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức

Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai tặng 7 kiosk y tế thông minh cho các trung tâm y tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
SƠN CA SƠN CA
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Từ ngày 26 đến 28-5, Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai đã tổ chức trao tặng 7 kiosk y tế thông minh cho các trung tâm Y tế (TTYT) Chư Păh, Ia Grai, Đak Đoa, Mang Yang, Kông Chro, Đak Pơ và Kbang. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại địa phương.

Theo đó, Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai đã trao tặng mỗi TTYT 1 kiosk y tế thông minh. Tổng kinh phí của chương trình gần 700 triệu đồng.

agribank-cn-dong-gia-lai-trao-tang-y-te-cho-ttyt-mang-yang-1.jpg
Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai trao tặng kiosk y tế cho Trung tâm Y tế Mang Yang. ﻿Ảnh: Bích Giao

Kiosk y tế thông minh là giải pháp công nghệ hiện đại, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế theo chủ trương của UBND tỉnh Gia Lai và Sở Y tế về số hóa bệnh án điện tử, xây dựng mô hình y tế thông minh phục vụ người dân ngày càng thuận tiện và hiệu quả hơn.

Được biết, kể từ khi thành lập từ năm 2016 đến nay, Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai đã dành hơn 38,5 tỷ đồng tài trợ thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong lĩnh vực y tế, Chi nhánh đã tài trợ 4 xe cứu thương trị giá 5,7 tỷ đồng; ủng hộ kinh phí phòng - chống dịch Covid-19 trị giá 1,7 tỷ đồng, cùng nhiều chương trình hỗ trợ ý nghĩa, thiết thực khác cho ngành y tế địa phương.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: 39 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì.

Gia Lai: 39 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Tin tức

(GLO)- Ngày 25-5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai xác nhận: Đơn vị đang điều trị cho 39 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại một tiệm trên đường Hùng Vương (thuộc phường Quy Nhơn Đông).

Bộ Y tế quy định phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường

Bộ Y tế quy định phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường

Tin tức

(GLO)- Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 07/2026/TT-BYT quy định về tiêu chuẩn diện tích tại cơ sở khám - chữa bệnh, có hiệu lực từ ngày 1-6. Theo đó, đối với khu điều trị nội trú, phòng điều trị 1 giường phải bảo đảm diện tích tối thiểu 12 m²/giường, không bao gồm khu vệ sinh.

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

Những “chiến sĩ áo trắng” thầm lặng

Tin tức

(GLO)- Điều dưỡng - công việc nhiều vất vả, áp lực và đôi khi chưa được ghi nhận tương xứng. Nhưng vượt lên tất cả, họ vẫn lặng thầm chăm sóc, đồng hành cùng người bệnh bằng lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm.

Gia Lai: Tăng cường năng lực y tế dự phòng, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Gia Lai chú trọng triển khai công tác y tế dự phòng

Tin tức

(GLO)- Chiều 8-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch có buổi làm việc với đoàn công tác do Tiến sĩ Viên Chinh Chiến - Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên dẫn đầu nhằm triển khai công tác y tế dự phòng trên địa bàn.

Bộ Y tế thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước

Bộ Y tế thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước

Sức khỏe

Theo Bộ Y tế, trong 4 tuần từ 18.3 - 18.4, cả nước ghi nhận 302 trường hợp mắc Covid-19, không có ca tử vong. Trong 4 tháng từ 14.12.2025 - 18.4.2026, cả nước ghi nhận 356 trường hợp mắc Covid-19, 1 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số mắc Covid-19 cao hơn 4,4 lần (đến 18.4.2026).

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sức khỏe

(GLO)- Từ ngày 1-1-2026, các trạm y tế được chuyển giao về UBND cấp xã, phường quản lý. Trước yêu cầu duy trì ổn định hoạt động, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám - chữa bệnh của người dân, các địa phương và ngành Y tế đang tích cực phối hợp, hỗ trợ để hệ thống y tế cơ sở vận hành thông suốt.

null