Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai tặng 7 kiosk y tế thông minh cho các trung tâm y tế

(GLO)- Từ ngày 26 đến 28-5, Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai đã tổ chức trao tặng 7 kiosk y tế thông minh cho các trung tâm Y tế (TTYT) Chư Păh, Ia Grai, Đak Đoa, Mang Yang, Kông Chro, Đak Pơ và Kbang. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại địa phương.

Theo đó, Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai đã trao tặng mỗi TTYT 1 kiosk y tế thông minh. Tổng kinh phí của chương trình gần 700 triệu đồng.

Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai trao tặng kiosk y tế cho Trung tâm Y tế Mang Yang. ﻿Ảnh: Bích Giao

Kiosk y tế thông minh là giải pháp công nghệ hiện đại, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế theo chủ trương của UBND tỉnh Gia Lai và Sở Y tế về số hóa bệnh án điện tử, xây dựng mô hình y tế thông minh phục vụ người dân ngày càng thuận tiện và hiệu quả hơn.

Được biết, kể từ khi thành lập từ năm 2016 đến nay, Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai đã dành hơn 38,5 tỷ đồng tài trợ thực hiện các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trong lĩnh vực y tế, Chi nhánh đã tài trợ 4 xe cứu thương trị giá 5,7 tỷ đồng; ủng hộ kinh phí phòng - chống dịch Covid-19 trị giá 1,7 tỷ đồng, cùng nhiều chương trình hỗ trợ ý nghĩa, thiết thực khác cho ngành y tế địa phương.