Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

BIDV Chi nhánh Phố Núi bàn giao kiosk y tế thông minh cho Trung tâm Y tế Chư Prông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
THẢO KHUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 26-12, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Phố Núi tổ chức Lễ bàn giao kiosk y tế thông minh cho Trung tâm Y tế Chư Prông, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trên địa bàn.

Theo đại diện Trung tâm Y tế Chư Prông, kiosk y tế thông minh góp phần hỗ trợ hiệu quả công tác tiếp đón, hướng dẫn người bệnh, rút ngắn thời gian làm thủ tục, từng bước xây dựng môi trường khám, chữa bệnh hiện đại, văn minh. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về trang thiết bị, mà còn là nguồn động viên để đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

kiosk-y-te-thong-minh.jpg
BIDV Chi nhánh Phố Núi bàn giao kiosk y tế thông minh cho Trung tâm Y tế Chư Prông. Ảnh: ĐVCC

Hiện nay, Trung tâm Y tế Chư Prông đang triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động khám, chữa bệnh. Đơn vị sử dụng phần mềm Viettel-HIS, liên thông với Cổng giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; triển khai hiệu quả ứng dụng VNeID, căn cước công dân trong khám chữa bệnh.

Từ ngày 1-10-2025 đến nay, 100% bệnh nhân vào viện được tạo lập và lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử song song với hồ sơ bệnh án giấy; trung bình mỗi tháng có khoảng 380 bệnh nhân điều trị nội trú được lập hồ sơ bệnh án điện tử. Việc áp dụng bệnh án điện tử của Trung tâm đã được Bộ Y tế công bố trên Cổng thông tin bệnh án điện tử với số thứ tự 843.

kiosk-y-te-thong-minh-2.jpg
Quang cảnh buổi trao tặng. Ảnh: ĐVCC

Thời gian tới, Trung tâm Y tế Chư Prông tập trung nâng cao chất lượng điều trị, phấn đấu nâng công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 75% và giảm số ngày điều trị trung bình. Đồng thời, đơn vị tiếp tục duy trì, mở rộng và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, hướng tới mục tiêu “bệnh viện không giấy tờ - dữ liệu y tế đồng bộ - phục vụ người dân ngày càng tốt hơn”; phấn đấu đến quý I-2026 sử dụng hoàn toàn bệnh án điện tử (EMR) thay thế hồ sơ bệnh án giấy.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tăng sức chống chịu của hệ thống y tế, bảo đảm công bằng trong thụ hưởng

Tăng sức chống chịu của hệ thống y tế, bảo đảm công bằng trong thụ hưởng

Sức khỏe

(GLO)- Hướng đến mục tiêu bảo đảm mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe công bằng, an toàn và bền vững, tỉnh Gia Lai đang triển khai đồng bộ các trụ cột: Phát triển hệ thống y tế chống chịu cao và chính sách hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo, cận nghèo và nhóm yếu thế. 

Ngành Y tế tỉnh Gia Lai tuyên truyền chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, nâng cao nhận thức làm mẹ an toàn cho phụ nữ tại các xã đặc biệt khó khăn phía Tây.

Nâng cao nhận thức làm mẹ an toàn

Tin tức

(GLO)- Thời gian qua, ngành Y tế tỉnh phối hợp với các xã đặc biệt khó khăn địa bàn phía Tây tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, góp phần nâng cao nhận thức làm mẹ an toàn cho người dân, nhất là phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ trên địa bàn.

Phát hiện mới về tác dụng của thuốc berberin

Phát hiện mới về tác dụng của thuốc berberin

Tin tức

(GLO)- Berberin lâu nay được biết đến như thuốc trị rối loạn tiêu hóa. Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy dược chất quen thuộc này còn có lợi cho chuyển hóa, tim mạch và kiểm soát đường huyết, mở thêm hướng ứng dụng đáng chú ý.

Những điều cần lưu ý khi “sống chung” với mưa lũ.

Những điều cần lưu ý khi “sống chung” với mưa lũ

Tin tức

(GLO)- Trong lúc mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp ở nhiều nơi, điều quan trọng nhất là giữ an toàn cho sức khỏe trong môi trường ẩm ướt và thiếu thốn. Đối với những gia đình đang phải "sống chung" với nước ngập trong nhà, việc bảo vệ sức khỏe càng trở nên cấp thiết.

Túi giấy là lựa chọn hiệu quả và dễ thực hiện nhất để bảo quản hành tây.

Bí quyết bảo quản hành tây lâu hỏng

Tin tức

(GLO)- Hành tây là gia vị không thể thiếu nhưng nếu bảo quản không đúng cách, chúng rất nhanh hỏng và mất mùi vị. Bí quyết đơn giản nhưng hiệu quả dưới đây sẽ giúp bạn giữ hành tây tươi lâu, tiết kiệm và luôn sẵn sàng cho mọi bữa ăn.

null