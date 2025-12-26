(GLO)- Ngày 26-12, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Phố Núi tổ chức Lễ bàn giao kiosk y tế thông minh cho Trung tâm Y tế Chư Prông, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trên địa bàn.

Theo đại diện Trung tâm Y tế Chư Prông, kiosk y tế thông minh góp phần hỗ trợ hiệu quả công tác tiếp đón, hướng dẫn người bệnh, rút ngắn thời gian làm thủ tục, từng bước xây dựng môi trường khám, chữa bệnh hiện đại, văn minh. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về trang thiết bị, mà còn là nguồn động viên để đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

BIDV Chi nhánh Phố Núi bàn giao kiosk y tế thông minh cho Trung tâm Y tế Chư Prông. Ảnh: ĐVCC

Hiện nay, Trung tâm Y tế Chư Prông đang triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số trong hoạt động khám, chữa bệnh. Đơn vị sử dụng phần mềm Viettel-HIS, liên thông với Cổng giám định bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; triển khai hiệu quả ứng dụng VNeID, căn cước công dân trong khám chữa bệnh.

Từ ngày 1-10-2025 đến nay, 100% bệnh nhân vào viện được tạo lập và lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử song song với hồ sơ bệnh án giấy; trung bình mỗi tháng có khoảng 380 bệnh nhân điều trị nội trú được lập hồ sơ bệnh án điện tử. Việc áp dụng bệnh án điện tử của Trung tâm đã được Bộ Y tế công bố trên Cổng thông tin bệnh án điện tử với số thứ tự 843.

Quang cảnh buổi trao tặng. Ảnh: ĐVCC

Thời gian tới, Trung tâm Y tế Chư Prông tập trung nâng cao chất lượng điều trị, phấn đấu nâng công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 75% và giảm số ngày điều trị trung bình. Đồng thời, đơn vị tiếp tục duy trì, mở rộng và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, hướng tới mục tiêu “bệnh viện không giấy tờ - dữ liệu y tế đồng bộ - phục vụ người dân ngày càng tốt hơn”; phấn đấu đến quý I-2026 sử dụng hoàn toàn bệnh án điện tử (EMR) thay thế hồ sơ bệnh án giấy.