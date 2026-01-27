Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Cà phê đen giúp đẩy lùi gan nhiễm mỡ

(GLO)- Chuyên gia dinh dưỡng và huấn luyện viên sức khỏe tại Kolkata (Ấn Độ) Nikita Bardia vừa chia sẻ bí quyết phục hồi gan chỉ bằng thói quen uống cà phê đen đúng cách.

Gan nhiễm mỡ xảy ra khi mỡ thừa tích tụ trong tế bào gan, có thể dẫn đến viêm, xơ gan hoặc suy gan. Có 2 loại chính là gan nhiễm mỡ do rượu và không do rượu (liên quan đến các vấn đề chuyển hóa).

ca-phe-den-giup-day-lui-gan-nhiem-mo.jpg
Cà phê đen mang lại nhiều lợi ích cho gan, đặc biệt là trong việc giảm mỡ gan và ngăn ngừa xơ gan. Ảnh: Internet

Với 10 năm kinh nghiệm, chuyên gia Nikita chỉ ra 4 tác động cốt lõi của cà phê đen đối với bệnh gan nhiễm mỡ, bao gồm: giảm tích tụ mỡ gan, chống viêm và oxy hóa, làm chậm quá trình xơ hóa và cải thiện chỉ số men gan.

Cụ thể, cà phê giúp cải thiện độ nhạy insulin, từ đó hạn chế việc lưu trữ chất béo tại gan. Các hợp chất hoạt tính sinh học như axit chlorogenic và polyphenol có trong cà phê sẽ giúp giảm viêm và stress oxy hóa. Đây là yếu tố then chốt ngăn chặn gan nhiễm mỡ tiến triển thành viêm gan nhiễm mỡ (NASH) và xơ gan.

Bên cạnh đó, uống cà phê đen thường xuyên còn giúp hạ thấp các chỉ số ALT và AST - những "thước đo" phản ánh tình trạng tổn thương và căng thẳng của gan.

Để đạt được hiệu quả bảo vệ gan tối ưu, chuyên gia Nikita khuyến cáo chỉ nên uống 2-3 tách mỗi ngày, bởi vượt quá ngưỡng này có thể phản tác dụng, gây rối loạn giấc ngủ, tăng nồng độ cortisol và ảnh hưởng đến sức khỏe đường ruột.

Đồng thời, uống cà phê đen sau bữa ăn hoặc vào giữa buổi sáng là tốt nhất; tuyệt đối tránh uống vào buổi tối vì mất ngủ sẽ khiến tình trạng gan nhiễm mỡ trở nên tồi tệ hơn.

Chuyên gia này cũng nhấn mạnh nguyên tắc “3 không”: không thêm đường, không dùng kem béo và không siro hương liệu. Bởi lẽ, những phụ gia này làm trầm trọng thêm tình trạng kháng insulin và vô hiệu hóa mọi lợi ích cho gan.

Cà phê đen mang lại nhiều lợi ích cho gan. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cần kết hợp thói quen uống cà phê với chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục đều đặn và tránh xa bia, rượu.

