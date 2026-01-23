Nước đun sôi để nguội trong nhiều ngày có nên uống?

(GLO)- Nhiều gia đình có thói quen đun sôi nước rồi để nguội dùng dần trong nhiều ngày. Tuy nhiên, việc bảo quản và sử dụng nước đun sôi để lâu có thực sự an toàn hay không là điều không phải ai cũng hiểu đúng.

Uống nước đun sôi để nguội là một cách phổ biến để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu bảo quản quá lâu, nước có thể bị tái nhiễm vi khuẩn từ không khí hoặc dụng cụ chứa.

Nhiều gia đình có thói quen đun sôi nước rồi để nguội dùng dần trong nhiều ngày. Ảnh minh họa: VOV

Vi khuẩn trong không khí hoặc từ bề mặt dụng cụ có thể xâm nhập vào nước ngay khi nhiệt độ hạ xuống, đặc biệt là khi nước không được đậy nắp kín. Nếu bảo quản ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài, đây sẽ là môi trường lý tưởng để vi sinh vật sinh sôi mạnh mẽ.

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, những loại vi khuẩn như Pseudomonas và Staphylococcus thường xuất hiện trong các mẫu nước chưa đun sôi. Dù nhiệt độ cao có thể loại bỏ chúng nhưng quá trình tái nhiễm vẫn xảy ra nếu nước tiếp xúc với không khí lâu ngày.

Ngoài ra, việc bảo quản nước lâu trong dụng cụ kim loại kém chất lượng còn làm tăng nguy cơ thôi nhiễm kim loại nặng, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe người dùng.

Các chuyên gia khuyến cáo tốt nhất nên uống hết nước trong vòng 24-48 giờ kể từ khi đun sôi. Tuyệt đối không để nước quá 3 ngày, vì đây là ngưỡng mà vi khuẩn đã có thể phát triển đến mức gây hại.

Nên bảo quản nước đun sôi để nguội trong bình sạch, có nắp kín và không pha trộn nước mới với nước cũ để đảm bảo an toàn sức khỏe. Ảnh: Internet

Đồng thời, bảo quản nước trong bình sạch, có nắp kín và không pha trộn nước mới với nước cũ để đảm bảo an toàn sức khỏe. Ưu tiên sử dụng bình chứa bằng thủy tinh hoặc inox (thép không gỉ) đạt chuẩn chất lượng; tránh tuyệt đối các loại bình nhựa tái chế hoặc bình đã có dấu hiệu trầy xước, hư hỏng.

Ngoài ra, cần rửa sạch bình chứa hàng ngày hoặc ngay sau mỗi lần hết nước. Sau khi rửa, nên tráng lại bằng nước sôi để loại bỏ hoàn toàn cặn bẩn và vi khuẩn tích tụ ở đáy bình.

Đặc biệt, tuyệt đối không "đổ dồn" nước mới đun sôi vào phần nước cũ còn sót lại trong bình. Bởi lẽ, điều này sẽ làm tăng tốc độ sinh trưởng của vi khuẩn từ nước cũ sang nước mới (tái nhiễm chéo), khiến chất lượng nước suy giảm nhanh chóng.