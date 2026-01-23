Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sức khỏe

Tin tức

Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức Y dược cổ truyền

Nước đun sôi để nguội trong nhiều ngày có nên uống?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo TNO, VnExpress)

(GLO)- Nhiều gia đình có thói quen đun sôi nước rồi để nguội dùng dần trong nhiều ngày. Tuy nhiên, việc bảo quản và sử dụng nước đun sôi để lâu có thực sự an toàn hay không là điều không phải ai cũng hiểu đúng.

Uống nước đun sôi để nguội là một cách phổ biến để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu bảo quản quá lâu, nước có thể bị tái nhiễm vi khuẩn từ không khí hoặc dụng cụ chứa.

nuoc-dun-soi-de-nguoi-trong-nhieu-ngay-co-nen-uong.jpg
Nhiều gia đình có thói quen đun sôi nước rồi để nguội dùng dần trong nhiều ngày. Ảnh minh họa: VOV

Vi khuẩn trong không khí hoặc từ bề mặt dụng cụ có thể xâm nhập vào nước ngay khi nhiệt độ hạ xuống, đặc biệt là khi nước không được đậy nắp kín. Nếu bảo quản ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài, đây sẽ là môi trường lý tưởng để vi sinh vật sinh sôi mạnh mẽ.

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, những loại vi khuẩn như Pseudomonas và Staphylococcus thường xuất hiện trong các mẫu nước chưa đun sôi. Dù nhiệt độ cao có thể loại bỏ chúng nhưng quá trình tái nhiễm vẫn xảy ra nếu nước tiếp xúc với không khí lâu ngày.

Ngoài ra, việc bảo quản nước lâu trong dụng cụ kim loại kém chất lượng còn làm tăng nguy cơ thôi nhiễm kim loại nặng, gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe người dùng.

Các chuyên gia khuyến cáo tốt nhất nên uống hết nước trong vòng 24-48 giờ kể từ khi đun sôi. Tuyệt đối không để nước quá 3 ngày, vì đây là ngưỡng mà vi khuẩn đã có thể phát triển đến mức gây hại.

nuoc-dun-soi-de-nguoi.jpg
Nên bảo quản nước đun sôi để nguội trong bình sạch, có nắp kín và không pha trộn nước mới với nước cũ để đảm bảo an toàn sức khỏe. Ảnh: Internet

Đồng thời, bảo quản nước trong bình sạch, có nắp kín và không pha trộn nước mới với nước cũ để đảm bảo an toàn sức khỏe. Ưu tiên sử dụng bình chứa bằng thủy tinh hoặc inox (thép không gỉ) đạt chuẩn chất lượng; tránh tuyệt đối các loại bình nhựa tái chế hoặc bình đã có dấu hiệu trầy xước, hư hỏng.

Ngoài ra, cần rửa sạch bình chứa hàng ngày hoặc ngay sau mỗi lần hết nước. Sau khi rửa, nên tráng lại bằng nước sôi để loại bỏ hoàn toàn cặn bẩn và vi khuẩn tích tụ ở đáy bình.

Đặc biệt, tuyệt đối không "đổ dồn" nước mới đun sôi vào phần nước cũ còn sót lại trong bình. Bởi lẽ, điều này sẽ làm tăng tốc độ sinh trưởng của vi khuẩn từ nước cũ sang nước mới (tái nhiễm chéo), khiến chất lượng nước suy giảm nhanh chóng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị thi công cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn cam kết sửa chữa và hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường phục vụ thi công tại xã Hoài Ân trước ngày 7-2.

Trước ngày 7-2 phải hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường phục vụ thi công cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 16-1, lãnh đạo UBND xã Hoài Ân cho biết: Thông qua đối thoại với người dân, chủ đầu tư và đơn vị thi công cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn đã cam kết trước ngày 7-2 sẽ hoàn thành việc thi công đường gom dân sinh và sửa chữa, hoàn trả nguyên trạng các tuyến đường phục vụ thi công cao tốc.

Những thói quen “rước bệnh vào người” khi ăn cơm

Những thói quen “rước bệnh vào người” khi ăn cơm

Tin tức

(GLO)- Ăn cơm là sinh hoạt hằng ngày nhưng không phải ai cũng thực hiện đúng cách. Một số thói quen tưởng chừng vô hại trong bữa ăn lại có thể âm thầm gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, làm tăng nguy cơ mắc bệnh nếu duy trì trong thời gian dài.

Nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro bị đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc

Nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro bị đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc

Tin tức

(GLO)- Lô sản phẩm Nước tắm gội trẻ em Amibebe Pro (hộp 1 chai 400ml) vừa bị Cục Quản lý Dược ra quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc vì chứa Methylparaben và Propylparaben không có trong thành phần công thức sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

null