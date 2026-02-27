Hơn 32 tỷ đồng đầu tư xây dựng khu hành chính Bệnh viện Đa khoa Gia Lai

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 688/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng khu hành chính thuộc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Theo đó, dự án do Bệnh viện Đa khoa Gia Lai làm chủ đầu tư, thuộc nhóm C, với mục tiêu xây dựng mới khu hành chính nhằm đáp ứng quy mô 1.000 giường bệnh hiện nay và định hướng phát triển lên 1.200 giường vào năm 2030.

Công trình được đầu tư xây dựng nhà 4 tầng, diện tích xây dựng 820 m², tổng diện tích sàn 3.139 m². Kết cấu móng, dầm, sàn bê tông cốt thép chịu lực; hoàn thiện đồng bộ hệ thống điện, cấp thoát nước, điều hòa không khí, mạng nội bộ, phòng cháy chữa cháy, chống sét và trang thiết bị văn phòng.

Việc đầu tư xây dựng khu hành chính góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu phát triển của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai trong giai đoạn mới. Ảnh: Minh Chí

Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 32,07 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026-2028.