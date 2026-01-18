Cách ngồi đúng tư thế cho dân văn phòng

(GLO)- Ngồi làm việc nhiều giờ trước máy tính là đặc thù của dân văn phòng, song tư thế ngồi sai có thể gây đau lưng, mỏi cổ và ảnh hưởng lâu dài đến cột sống. Những mẹo ngồi đúng tư thế dưới đây giúp giảm áp lực cơ - xương - khớp và nâng cao hiệu quả làm việc.

Trước hết, bạn hãy bắt đầu bằng việc ngồi ở mép ghế, gập nhẹ vai và cổ về phía trước để lưng hơi cong, sau đó từ từ nâng đầu và vai lên, đưa lưng về tư thế thẳng.

Đồng thời, đẩy nhẹ phần lưng dưới ra trước để tạo đường cong sinh lý tự nhiên của cột sống. Tư thế này có thể hơi gượng lúc đầu nhưng nên giữ trong vài giây để cơ thể làm quen.

Ngồi đúng cách sẽ giúp giảm căng thẳng và áp lực lên xương khớp cũng như cơ bắp. Ảnh: Internet

Tiếp theo, thả lỏng cơ thể và lùi người ra sau cho đến khi lưng tựa vào ghế, hông nằm sát phần cong của ghế tựa. Khi đã có tư thế lưng đúng, cần điều chỉnh thêm các yếu tố khác như vị trí đặt chân, độ cao ghế và khoảng cách từ mắt đến màn hình để duy trì tư thế ngồi chuẩn trong suốt thời gian làm việc.

Bạn nên nâng hoặc hạ ghế sao cho bàn chân đặt phẳng trên sàn, đùi song song với mặt đất và đầu gối ngang bằng hông. Cẳng tay nên song song với mặt đất khi đặt tay trên bàn làm việc. Nếu bàn chân không chạm sàn, có thể sử dụng ghế đẩu hoặc giá đỡ chân để nâng đỡ, giúp duy trì tư thế ngồi ổn định.

Sử dụng ghế văn phòng công thái học giúp nâng đỡ cơ thể đúng cách, giảm căng thẳng và áp lực lên xương khớp cũng như cơ bắp khi ngồi lâu. Nếu ghế không có phần hỗ trợ thắt lưng, bạn có thể dùng một chiếc khăn hoặc gối nhỏ cuộn lại đặt giữa lưng ghế và vùng thắt lưng để nâng đỡ cột sống.

Bàn chân nên đặt phẳng trên sàn. Nếu đi giày cao gót, hãy cởi ra để thoải mái hơn khi ngồi làm việc. Trường hợp chân không chạm sàn, có thể sử dụng giá đỡ chân.

Từ tư thế ngồi, đặt màn hình máy tính thẳng trước mặt. Duỗi thẳng cánh tay và điều chỉnh khoảng cách sao cho màn hình cách mắt khoảng một cánh tay. Tiếp theo, điều chỉnh độ cao màn hình sao cho mép trên của màn hình ngang hoặc thấp hơn tầm mắt tối đa khoảng 5 cm để tránh gây mỏi cổ và căng mắt.

Ngoài ra, đối với những vật dụng sử dụng thường xuyên như máy dập ghim, điện thoại hay sổ tay, bạn nên được đặt gần vị trí ngồi để dễ lấy. Việc phải với tay, vặn người hoặc duỗi người lặp đi lặp lại khi làm việc có thể gây căng cơ và dẫn đến đau khớp.

Khi ngồi lâu làm giảm tuần hoàn máu và gây mỏi cơ. Vì vậy, bạn hãy đứng dậy rời khỏi bàn làm việc và vận động nhẹ ít nhất mỗi giờ 1 lần. Nếu có thể, hãy dành 1-2 phút nghỉ ngơi sau mỗi 30 phút làm việc.

Các động tác đơn giản trong giờ giải lao như nhón gót, nhún vai, gập gối hoặc ngồi xổm sẽ giúp bạn kích thích lưu thông máu, vì vậy hãy áp dụng thường xuyên.