Bệnh viện sẵn sàng cấp cứu, điều trị dịp Tết

(GLO)- Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch với mục tiêu bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Ngày 2-2, Sở Y tế ban hành kế hoạch về đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, trong công tác phòng - chống dịch bệnh, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị chuẩn bị các phương án đáp ứng với các tình huống có thể xảy ra, đồng thời, sẵn sàng triển khai các đội đáp ứng nhanh phục vụ công tác phòng - chống dịch bệnh truyền nhiễm hiệu quả; đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng, chống ngộ độc thực phẩm.

Lực lượng y, bác sĩ Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) sẵn sàng đảm bảo cấp cứu, điều trị kịp thời cho người dân trong dịp Tết. Ảnh: Như Nguyện

Bác sĩ CKII Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế - cho biết: Sở đã chỉ đạo các đơn vị khám chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, đảm bảo dự trữ đủ cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, sinh phẩm, thiết bị y tế…; bố trí cơ số giường bệnh, phương tiện sẵn sàng đáp ứng, phục vụ công tác cấp cứu, thu dung, điều trị. Qua đó, đảm bảo tất cả người bệnh cấp cứu được khám, điều trị kịp thời, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trong những ngày Tết.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, đảm bảo các điều kiện cần thiết chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người dân trong dịp Tết.

Theo TS, bác sĩ Nguyễn Thành Công - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku), đơn vị đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các lực lượng tổ chức trực đầy đủ, nghiêm túc, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ trong dịp Tết.

“Bên cạnh đó, đảm bảo cơ số thuốc, dịch truyền, vật tư, hóa chất, bố trí cơ số giường bệnh, phương tiện cấp cứu và cấp cứu ngoại viện để sẵn sàng đáp ứng, đảm bảo tốt công tác thu dung, cấp cứu điều trị người bệnh.

Lãnh đạo đơn vị quán triệt đến các y, bác sĩ, nhân viên y tế nêu cao tinh thần trách nhiệm. Ngay cả những người không trong ca trực Tết cũng luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có tình huống khẩn cấp” - bác sĩ Công nhấn mạnh.

Hơn 30 năm trong nghề, bác sĩ CKI Dương Thái Thuấn - Trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) gần như đều đón Tết tại bệnh viện. “Đơn vị là tuyến cuối khám điều trị trên địa bàn phía Tây tỉnh, nên tất cả ca bệnh nặng sẽ được chuyển về cấp cứu.

Vì vậy, chúng tôi luôn phải thường trực, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống. Dự báo trong dịp Tết, số ca đến cấp cứu có thể tăng khoảng 30%, bệnh viện cũng tăng cường thêm nhân lực cho khoa chúng tôi” - bác sĩ Thuấn cho biết.

Tại Khoa Thần kinh - Đột quỵ (Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh, phường Quy Nhơn), cùng với thực hiện kế hoạch chung của bệnh viện thì khoa đã chủ động xây dựng lịch trực cụ thể, sẵn sàng điều trị cho bệnh nhân xuyên Tết.

Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Trung - Trưởng Khoa Thần kinh - Đột quỵ - cho biết: Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay kéo dài, khoa đã chủ động phân công lịch trực đảm bảo bác sĩ thường trực 24/24 giờ, đồng thời tăng thêm suất điều dưỡng để hỗ trợ, chăm sóc bệnh nhân một cách tốt nhất.

Tại Bệnh viện Nhi tỉnh (phường Pleiku) cũng đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết sẵn sàng cấp cứu, điều trị cho bệnh nhi. Th.S, bác sĩ CKII Từ Thị Mai Linh - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh - cho hay: Bệnh viện chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, máu, dịch truyền, các điều kiện liên quan; bố trí đầy đủ nhân lực y, bác sĩ làm việc xuyên suốt 24/24 giờ. Đồng thời, Tổ công tác xã hội bệnh viện kết nối với các nhà hảo tâm để hỗ trợ các phần quà đến bệnh nhân nghèo, khó khăn trong dịp Tết.

Theo Th.S, bác sĩ CKI Trần Ngọc Tiến - Phó Trưởng Khoa Khám Cấp cứu (Bệnh viện Nhi tỉnh), dịp Tết thường các ca tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm có nguy cơ gia tăng nên đơn vị chủ động kế hoạch đáp ứng cấp cứu cho bệnh nhân trong mọi tình huống.

“Mỗi y, bác sĩ đều sẵn sàng tinh thần làm việc xuyên suốt dịp Tết vì người bệnh” - bác sĩ Tiến chia sẻ.

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn chủ động kế hoạch đảm bảo cấp cứu, điều trị kịp thời trong dịp Tết cho bệnh nhân trong mọi tình huống. Ảnh: ĐVCC

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc) đã chuẩn bị đầy đủ thuốc men, trang thiết bị, vật tư y tế, các phương tiện cấp cứu… đáp ứng cấp cứu, điều trị kịp thời cho bệnh nhân trong dịp Tết.

Bác sĩ CKII Đỗ Phúc Thanh - Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn - cho biết thêm: “Bệnh viện còn thành lập các tổ sẵn sàng cấp cứu ngoại viện cho bệnh nhân khi cần thiết. Ngoài ra, đối với những bệnh nhân nặng phải nằm lại bệnh viện điều trị trong dịp Tết, đơn vị sẽ tổ chức thăm hỏi, động viên cũng như triển khai các chính sách hỗ trợ theo quy định”.