Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn phát triển hiệu quả nhiều kỹ thuật mới

(GLO)- Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, thời gian qua, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn tập trung đẩy mạnh phát triển các kỹ thuật mới, đặc biệt là kỹ thuật ngoại khoa.

Thêm kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao chất lượng điều trị

Theo bác sĩ CKII Trần Quốc Việt - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, trong năm 2025, đơn vị đã chủ động đẩy mạnh tiếp nhận, chuyển giao nhiều kỹ thuật chuyên sâu từ các bệnh viện tuyến trên.

Tiêu biểu là phẫu thuật nội soi xoang hàm, xoang sàng, xoang bướm với 7 ca được thực hiện thành công dưới sự chuyển giao của Bệnh viện Tai Mũi Họng TP. Hồ Chí Minh. Song song đó, bệnh viện cử 2 bác sĩ tham gia thực hành phẫu thuật nội soi cắt đại tràng tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh theo chương trình hợp đồng chuyển giao kỹ thuật.

Với tinh thần chủ động học hỏi, từng bước làm chủ kỹ thuật, đến nay, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn đã triển khai 16 dịch vụ kỹ thuật mới, tập trung ở các lĩnh vực mũi nhọn như tai mũi họng, chấn thương chỉnh hình, tiết niệu và xét nghiệm.

Bệnh viện Tai Mũi Họng TP. Hồ Chí Minh chuyển giao kỹ thuật cho Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn. Ảnh: Thảo Khuy

Trong lĩnh vực tai mũi họng, để chuẩn bị cho công tác tiếp nhận và triển khai các kỹ thuật mới, các bác sĩ chuyên ngành tai mũi họng của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn đã được cử đi đào tạo chuyên sâu tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TP. Hồ Chí Minh trong 3 tháng. Trong quá trình đào tạo, các bác sĩ được tiếp cận và thực hành nhiều kỹ thuật quan trọng như phẫu thuật nội soi mở xoang hàm, xoang sàng và xoang bướm.

Hiện, nhiều kỹ thuật chuyên sâu đã và đang được thực hiện thường quy tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị cho người bệnh, như: phẫu thuật nội soi các xoang; chỉnh hình vách ngăn, cắt cuốn mũi giữa; nạo VA; mở xoang hàm lấy nấm, cầm máu mũi; phẫu thuật đóng đinh PFNA điều trị gãy liên mấu chuyển xương đùi dưới C-arm; tiêm nội khớp; phẫu thuật nội soi tán sỏi hệ tiết niệu bằng ống soi mềm và qua da; tổng phân tích tế bào máu ngoại vi, xét nghiệm huyết đồ bằng máy đếm laser.

Hiện nay, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, cả 3 kỹ thuật trên đã được triển khai thực hiện đều đặn, cùng với nhiều phẫu thuật nội soi tai mũi họng khác, qua đó từng bước đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng cao của người bệnh trên địa bàn.

Là bác sĩ trẻ trực tiếp tham gia đào tạo chuyên sâu tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TP. Hồ Chí Minh, bác sĩ CKI Nguyễn Thanh Tùng - bác sĩ điều trị của Khoa Liên chuyên khoa (Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn), cho biết: Khó khăn lớn nhất đối với một bác sĩ trẻ khi triển khai các kỹ thuật mới là nguy cơ xảy ra biến chứng trong phẫu thuật, do vùng mũi xoang có nhiều cấu trúc giải phẫu quan trọng.

“Với sự quan tâm, động viên của lãnh đạo khoa, Ban Giám đốc Bệnh viện và sự hỗ trợ chuyên môn từ các chuyên gia tuyến trên, chúng tôi từng bước làm chủ kỹ thuật. Đồng thời, luôn chú trọng nắm vững giải phẫu, tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật và thận trọng trong từng ca mổ, nhờ đó thời gian qua ê kíp đã thực hiện thành công hơn 20 ca phẫu thuật mũi xoang” - bác sĩ Tùng chia sẻ.

Nhiều kỹ thuật chuyên sâu đang được triển khai tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn. Ảnh: Thảo Khuy

Cùng với việc từng bước mở rộng và làm chủ các kỹ thuật mới, hiệu quả khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn tiếp tục được nâng lên.

Bác sĩ CKII Trần Quốc Việt cho biết: “Nhìn chung, các chỉ tiêu chuyên môn của bệnh viện đều đạt và vượt kế hoạch Sở Y tế giao, công suất sử dụng giường bệnh đạt khoảng 108%. Quan trọng hơn, chất lượng khám, chữa bệnh được giữ vững và ngày càng nâng cao, nhiều dịch vụ kỹ thuật mới trong chẩn đoán, chăm sóc và điều trị đã được duy trì và phát triển, góp phần đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân”.

Tiếp tục tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật mới

Bước sang năm 2026, bên cạnh việc thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn tiếp tục triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới, đồng thời tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện tuyến trên như: Bệnh viện Tai Mũi Họng TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Trong đó, Bệnh viện ưu tiên phát triển các kỹ thuật có nhu cầu cao, hiệu quả điều trị tốt, bảo đảm chất lượng và an toàn cho người bệnh.

Thời gian đến, Bệnh viện ưu tiên phát triển các kỹ thuật có nhu cầu cao, hiệu quả điều trị tốt. Ảnh: Thảo Khuy

Cụ thể, Bệnh viện đã xây dựng danh mục 28 dịch vụ đề xuất chuyển giao kỹ thuật trong năm 2026, tiêu biểu như: phẫu thuật nội soi cắt tử cung toàn phần (Bệnh viện Từ Dũ); tán sỏi thận qua da (Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế); phẫu thuật nội soi cắt đại tràng phải, cắt đại tràng ngang (Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh); cố định cột sống và hàn khớp liên thân đốt sống thắt lưng - cùng đường sau qua lỗ liên hợp (TLIF), phẫu thuật lấy thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng (Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai)…

Riêng Khoa Liên chuyên khoa, thời gian tới, Khoa sẽ tiếp tục duy trì và thực hiện thường quy các kỹ thuật đã tiếp nhận; đồng thời đầu tư thêm hệ thống bào mô nhằm rút ngắn thời gian phẫu thuật, giảm lượng máu mất và tăng số lượng ca phẫu thuật được thực hiện.

Bên cạnh đó, Khoa dự kiến tiếp tục đề nghị tiếp nhận thêm kỹ thuật mở xoang trán và các kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực họng - thanh quản và tai, qua đó giúp người dân các phường khu vực phía Đông Bắc của tỉnh được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn và chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân.

Hệ thống máy nội soi vừa được Bệnh viện đầu tư trang bị: Ảnh: Thảo Khuy

“Thời gian tới, Bệnh viện sẽ tiếp tục duy trì thường xuyên công tác hội chẩn, sinh hoạt chuyên môn, đào tạo và khám, chữa bệnh từ xa với các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh.

Đồng thời, chú trọng đào tạo lại, đào tạo nâng cao cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, đặc biệt là lực lượng bác sĩ trẻ, nhằm từng bước xây dựng đội ngũ nhân lực vững chuyên môn, đủ năng lực làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu ngay tại đơn vị” - bác sĩ Trần Quốc Việt nhấn mạnh.