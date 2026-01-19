Dự án 7 lan tỏa hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Thực hiện Dự án 7 “Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em” giai đoạn 2021-2025, tỉnh Gia Lai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại cơ sở.

Thông qua việc tăng cường truyền thông, theo dõi dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và người cao tuổi, Dự án 7 từng bước góp phần giảm suy dinh dưỡng, cải thiện tầm vóc, thể lực và nâng cao chất lượng dân số tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Chăm sóc dinh dưỡng trẻ em từ cơ sở

Xã Ia Púch là địa bàn vùng cao biên giới của tỉnh Gia Lai, nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 70% dân số, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Thực tế cho thấy, tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em trên địa bàn vẫn còn, đặt ra yêu cầu cần tăng cường các giải pháp chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trước thực trạng đó, việc triển khai nhiều chương trình, dự án, trong đó có Dự án 7 về chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác chăm sóc dinh dưỡng trẻ em tại địa phương.

Cán bộ Trạm Y tế xã Ia Púch nhỏ vitamin A cho trẻ em. Ảnh: T.K

Theo bác sĩ Dương Văn Trực, Phó Trưởng Trạm Y tế xã Ia Púch, từ nguồn lực các chương trình, dự án, trạm y tế đã tăng cường theo dõi tăng trưởng, cân đo định kỳ, tư vấn dinh dưỡng và truyền thông thay đổi hành vi cho các hộ gia đình, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với việc từng bước được đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân được nâng lên, qua đó góp phần cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em.

Không chỉ tại Ia Púch, Dự án 7 còn được triển khai hiệu quả tại nhiều địa phương khác. Tại xã Chư Prông, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi còn 11,4%; tỷ lệ trẻ được bổ sung vitamin A đạt 98%; tỷ lệ học sinh tiểu học được uống thuốc tẩy giun đạt 99%. Ngoài ra, có 1.554 người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất một lần trong năm.

Cán bộ Trạm Y tế xã Ia Púch kiểm tra cân nặng của trẻ để tư vấn dinh dưỡng hợp lý. Ảnh: T.K

Theo bác sĩ chuyên khoa I Huỳnh Thị Kim Trang, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Chư Prông, đơn vị tập trung triển khai Dự án 7 gắn với công tác phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em, đặc biệt tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trọng tâm là tư vấn dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời, hướng dẫn nuôi con bằng sữa mẹ, xây dựng chế độ ăn bổ sung hợp lý, đồng thời đẩy mạnh truyền thông về dân số, sức khỏe sinh sản và phòng, chống tảo hôn, qua đó góp phần nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng dân số ngay từ cộng đồng

Một điểm đáng ghi nhận trong quá trình triển khai Dự án 7 là việc đưa công tác chăm sóc sức khỏe, cải thiện dinh dưỡng vào nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của nhiều địa phương. Tại xã Vĩnh Thịnh, các chương trình y tế được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn với trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Hiện, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân của xã còn 7,52%; tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi ở mức 8,63%, đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Ngọc Hải - Trưởng Trạm Y tế xã Vĩnh Thịnh, trạm đã chủ động xây dựng kế hoạch chăm sóc sức khỏe ban đầu, đẩy mạnh tiêm chủng mở rộng, phòng, chống dịch bệnh và tăng cường vai trò của mạng lưới y tế thôn, làng trong theo dõi sức khỏe cộng đồng.

Cán bộ Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh tư vấn sức khỏe sinh sản cho phụ nữ mang thai. Ảnh: T.K

Tại thôn M2 (xã Vĩnh Thịnh), nơi chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, cán bộ y tế thôn trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, theo dõi sức khỏe cho bà mẹ, trẻ em và người cao tuổi. Anh Hà Văn Hoài, cán bộ y tế thôn M2, cho biết: “Nhờ sự gần gũi, thường xuyên tiếp xúc, vận động, tuyên truyền người dân ngày càng tin tưởng, chủ động phối hợp với cán bộ y tế trong chăm sóc sức khỏe”.

Bên cạnh đó, tại Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh (phụ trách địa bàn huyện Vĩnh Thạnh cũ), công tác sàng lọc trước sinh và sơ sinh được duy trì thường xuyên từ năm 2019 đến nay. Trong quá trình triển khai các nội dung của Dự án 7, hoạt động tuyên truyền, vận động được chú trọng, qua đó số phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh tham gia sàng lọc ngày càng tăng. Tính từ năm 2019 đến nay, Trung tâm đã thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho gần 350 trường hợp.

Nhận thức về công tác sàng lọc trước sinh - sơ sinh ở các địa phương miền núi ngày càng cao. Ảnh: T.K

Theo chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, Trưởng phòng Dân số Trung tâm Y tế Vĩnh Thạnh, từ nguồn kinh phí các chương trình, dự án, trong đó có Dự án 7, đơn vị đã chủ động phân bổ để hỗ trợ các đối tượng tham gia sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Việc đẩy mạnh truyền thông tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa, lợi ích của sàng lọc, góp phần giảm thiểu dị tật bẩm sinh, tạo nền tảng nâng cao chất lượng dân số tại địa phương.