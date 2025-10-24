Gia Lai tăng cường công tác tiêm chủng mở rộng

Theo đó, Sở Y tế yêu cầu Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh là đơn vị đầu mối, chịu trách nhiệm điều phối, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác TCMR trên toàn tỉnh; xây dựng dự thảo kế hoạch kiểm tra tiền sử và tiêm chủng bù liều cho trẻ tại các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ động rà soát, điều phối, đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời các loại vắc xin, vật tư tiêm chủng cho các đơn vị; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu vắc xin tại các điểm tiêm; tăng cường công tác giám sát, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các trung tâm y tế, đặc biệt tại các địa bàn có tỷ lệ tiêm chủng thấp, vùng sâu, vùng xa, vùng có nguy cơ bùng phát dịch bệnh.

Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lợi ích của tiêm chủng, vận động người dân đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch; thực hiện nghiêm chế độ thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

Sở Y tế Gia Lai chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác tiêm chủng mở rộng trên địa bàn đảm bảo an toàn, hiệu quả. Ảnh: Như Nguyện

Các trung tâm y tế trực thuộc Sở chỉ đạo và hướng dẫn các trạm y tế xã, phường thực hiện rà soát đối tượng, xây dựng kế hoạch tổ chức các buổi tiêm chủng thường xuyên, tiêm bù, tiêm vét, đảm bảo an toàn tiêm chủng và đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đồng thời, chỉ đạo các trạm y tế chủ động rà soát, quản lý chặt chẽ các đối tượng tiêm chủng trên địa bàn; lập danh sách các trẻ chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chưa đủ mũi để tổ chức tiêm vét, tiêm bù ngay trong tháng, tránh bỏ sót đối tượng; đảm bảo an toàn tiêm chủng là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia tiêm chủng.

Đối với các trạm y tế đã triển khai kế hoạch tiêm chủng trường học cần chủ động tham mưu UBND xã, phường chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học, các trường mẫu giáo trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với trạm y tế trong việc thông báo kế hoạch đến toàn thể phụ huynh; đề nghị phụ huynh cung cấp sổ tiêm chủng của học sinh; lập danh sách học sinh theo tình trạng tiêm chủng và bố trí địa điểm, nhân lực để tổ chức buổi tiêm chủng tại trường.

Các cơ sở y tế có phòng sinh chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức tốt công tác tiêm chủng các loại vắc xin cho trẻ sơ sinh, đặc biệt là tiêm vắc xin Viêm gan B trong vòng 24 giờ đầu sau sinh và vắc xin Lao (BCG) cho tất cả trẻ sinh tại đơn vị. Đảm bảo tỷ lệ tiêm vắc xin viêm gan B sơ sinh đạt ≥ 90% theo chỉ tiêu Kế hoạch. Bên cạnh đó, các đơn vị sẵn sàng bố trí nhân lực, phương tiện để cấp cứu, xử trí kịp thời các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng do các tuyến chuyển đến, đảm bảo an toàn tối đa cho người được tiêm.