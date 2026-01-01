Gia Lai nỗ lực khắc phục tình trạng thiếu máu cho điều trị

(GLO)- Thời gian qua, một số đợt hiến máu tình nguyện (HMTN) phải hoãn do ảnh hưởng bởi bão, lũ khiến cho các bệnh viện rơi vào tình trạng thiếu nguồn máu, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Ngành chức năng đang nỗ lực các giải pháp khắc phục.

Nhiều người bệnh chờ máu

Đang chăm sóc chồng tại Khoa Nội tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh), chị Phan Thị Quý (thôn Hòa Dõng, xã Phù Cát) hết sức lo lắng khi bệnh viện đang trong tình trạng khan hiếm máu, trong khi đó, chồng chị đang cần truyền máu để điều trị bệnh. “Chồng tôi bị ung thư máu nên định kỳ nhập viện để truyền máu. Hiện bệnh viện đang khan hiếm máu, vì vậy chồng tôi và một số bệnh nhân khác phải đợi. Về phía gia đình, chúng tôi cũng đã vận động tất cả người thân, người quen đến hiến máu. Tôi mong muốn các tình nguyện viên, nhà hảo tâm tham gia HMTN giúp cơ sở y tế có nguồn máu cấp cứu và điều trị cho chồng tôi cũng như các bệnh nhân khác”- chị Quý cho hay.

Chị Phan Thị Quý (thôn Hòa Dõng, xã Phù Cát) chăm sóc chồng bị bệnh ung thư máu đang điều trị tại Khoa Nội tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh). Ảnh: CTV

Qua thống kê, các bệnh nhân bị bệnh về máu nhập viện điều trị tại Khoa Nội tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh) có trên 90% trường hợp cần truyền máu định kỳ, thời gian gần nhất là 1 tuần/liệu trình, lâu hơn thì khoảng 1 tháng/liệu trình. Thế nhưng trong tháng 10, 11 và những ngày đầu tháng 12-2025 vừa qua, bệnh viện thiếu nguồn máu trầm trọng dẫn đến khoa không đủ lượng máu phục vụ chữa trị cho bệnh nhân.

Không chỉ điều trị cho bệnh nhân tại bệnh viện, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh còn là đầu mối cung ứng máu cho các đơn vị y tế trên địa bàn phía Đông tỉnh. Vì vậy khi bệnh viện tuyến cuối của tỉnh đang trong tình trạng khan hiếm nguồn máu trầm trọng thì các bệnh viện khác trong khu vực cũng rơi vào tình trạng tương tự.

Bác sĩ CKII Võ Đình Lộc-Trưởng Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh) thông tin: Đợt bão, lũ vừa qua gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng, trong đó, công tác tổ chức HMTN cũng bị ảnh hưởng rất lớn. “Riêng trong tháng 11, chúng tôi phải tạm dừng 5 đợt hiến máu dẫn đến lượng máu thiếu hụt rất lớn, gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh”-bác sĩ Lộc cho biết.

Tình trạng thiếu máu, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Ảnh: Như Nguyện

Nỗ lực bù đắp

Theo thống kê, mỗi tháng Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh cần khoảng 2.500 đơn vị máu phục vụ cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Tuy nhiên, tính riêng trong tháng 10-2025, bệnh viện thiếu 1.500 đơn vị máu, tháng 11 thiếu 1.600 đơn vị máu do các đợt HMTN trong kế hoạch đều bị trì hoãn vì ảnh hưởng bởi bão, lũ.

Sau khi khắc phục cơ bản hậu quả do bão, lũ gây ra, ngay từ những ngày đầu tháng 12-2025, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh tiếp tục phối hợp với các Ban chỉ đạo HMTN cấp xã, phường, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức các đợt hiến máu, dự kiến lượng máu thu về là 2.500 đơn vị máu để kịp thời cứu chữa cho bệnh nhân.

“Qua phối hợp tổ chức các đợt HMTN, hiện tình hình khan hiếm máu đã tạm ổn định. Các đơn vị tạm hoãn trong tháng 11-2025 vừa qua cũng lên kế hoạch tổ chức hiến máu trở lại. Ngoài ra, một số đơn vị không nằm trong kế hoạch cũng tổ chức HMTN. Tuy nhiên, dự lường trong thời gian tới nhất là trong dịp lễ, Tết sắp đến, tình hình khan hiếm máu cấp cứu và điều trị có thể xảy ra, vì vậy, chúng tôi mong muốn Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh xây dựng kế hoạch hiến máu phù hợp, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân hiến máu để đảm bảo lượng máu cấp cứu và điều trị cho người bệnh”- bác sĩ Lộc nhấn mạnh.

Ban chỉ đạo tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người tham gia hiến máu, đảm bảo nguồn máu cấp cứu và điều trị cho người bệnh. Ảnh: Như Nguyện

Tuy không thiếu máu trầm trọng như khu vực phía Đông tỉnh nhưng tình trạng thiếu máu cục bộ cũng đang xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai. “Hiện thiếu nhiều nhất là nhóm máu A và dự lường thời gian tới sẽ có khả năng thiếu hụt các nhóm máu còn lại. Nhu cầu máu sử dụng hàng tháng tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai là khoảng 1.500 đơn vị máu nhưng kế hoạch hiến máu trong tháng 12 này chỉ tiêu chỉ có 1.000 đơn vị máu. Vì vậy, bệnh viện đang nỗ lực huy động thêm các công ty, đơn vị trên địa bàn tổ chức các đợt hiến máu ngoài kế hoạch và nỗ lực vận động người dân, tình nguyện viên tham gia HMTN”-thạc sĩ Vũ Thị Ngọc Thủy-Trưởng Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) chia sẻ.

Ông Hà Văn Cát-Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh-cho hay: Để đảm bảo nguồn máu, tại các bệnh viện, nhân viên y tế vận động người nhà đổi bù máu để bù vào lượng máu thiếu hụt. Ngoài ra, tháng 12-2025, kế hoạch HMTN xây dựng đảm bảo lượng máu cấp cứu và điều trị và sẽ tăng thêm 6 đợt HMTN bị hoãn của tháng 11 vừa qua. Bên cạnh đó, chúng tôi vận động thêm một số đơn vị hiến máu ngoài kế hoạch… Song song đó, Ban chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để nâng tỷ lệ người tham gia hiến máu, đảm bảo nguồn máu cấp cứu và điều trị cho người bệnh.