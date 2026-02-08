Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên kiểm tra phòng, chống dịch Nipah tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh

(GLO)- Ngày 6-2, Đoàn công tác của Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên do tiến sĩ Bùi Khánh Toàn - Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác đáp ứng phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, tỉnh Gia Lai.

Tham gia làm việc với đoàn công tác có đại diện Phòng nghiệp vụ Y - Sở Y tế tỉnh; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cùng cán bộ Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm và Khoa Kiểm dịch y tế quốc tế.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: CTV

Báo cáo tại buổi làm việc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai đã thông tin về công tác chuẩn bị đáp ứng phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah theo các tình huống giả định, bao gồm: hoạt động giám sát, phát hiện sớm và xử lý ca bệnh nghi ngờ; công tác phối hợp liên ngành; hoạt động truyền thông phòng, chống dịch tại cộng đồng và khu vực cửa khẩu.

Trước đó, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai đã thành lập các đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch sẵn sàng tham gia khi có dịch bệnh xảy ra; đồng thời ban hành Công văn số 99/TTKSBT-PCBTN về việc chủ động phối hợp trong công tác phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah và ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Nipah tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah được đẩy mạnh trên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai và các trang thông tin điện tử.

Về công tác kiểm dịch y tế tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch và phương án cụ thể đáp ứng trong từng tình huống, từ khi chưa ghi nhận ca bệnh đến khi phát hiện ca bệnh tại cửa khẩu.

Các đơn vị phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu, thực hiện tốt công tác kiểm dịch, tiếp nhận và theo dõi công dân Việt Nam nhập cảnh theo đúng hướng dẫn.

Bên cạnh đó, tổ chức giám sát chặt chẽ nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ thông qua hệ thống máy đo thân nhiệt, thiết bị đo nhiệt độ cầm tay và triển khai khai báo y tế đối với người nhập cảnh theo quy định.

Tiến sĩ Bùi Khánh Toàn - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: CTV

Về phía Sở Y tế tỉnh, ngay sau khi có chỉ đạo của Bộ Y tế và Cục Phòng bệnh về việc tăng cường giám sát, phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah, Sở đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh nâng cao cảnh giác, chủ động triển khai các biện pháp và phương án đáp ứng tình hình dịch bệnh. Trong đó, đặc biệt chú trọng hai khu vực có nguy cơ cao là Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Cảng Quy Nhơn.

Công tác phòng, chống dịch được tổ chức thường trực 24/24 giờ tại các đơn vị; các đội đáp ứng nhanh vận hành theo đúng quy định, sẵn sàng xử lý các tình huống dịch bệnh. Nhân lực, vật tư, hóa chất, phương tiện được chuẩn bị sẵn sàng để triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch khi cần thiết.

Qua nghe các báo cáo và tiến hành kiểm tra thực tế việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh do vi rút Nipah tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Đoàn công tác ghi nhận các đơn vị y tế tỉnh Gia Lai đã chủ động xây dựng kế hoạch và phương án phòng, chống dịch; bố trí nhân lực, trang thiết bị và vật tư y tế cơ bản đáp ứng yêu cầu; thực hiện nghiêm túc công tác khai báo y tế, giám sát thân nhiệt và truyền thông khuyến cáo phòng bệnh cho người xuất nhập cảnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn đề nghị đơn vị bổ sung, hoàn thiện trang thiết bị và vật tư y tế cần thiết; đẩy mạnh phối hợp liên ngành nhằm kịp thời, hiệu quả trong ứng phó với dịch bệnh do vi rút Nipah và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác có nguy cơ xâm nhập qua cửa khẩu.

Đoàn công tác cũng đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các lực lượng tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh; đồng thời nhấn mạnh các lực lượng cần tiếp tục duy trì mức cảnh giác cao, không chủ quan, nhằm góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và bảo đảm an toàn y tế khu vực biên giới.

Đoàn công tác đã tiến hành kiểm tra công tác đáp ứng phòng, chống dịch bệnh tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. Ảnh: CTV

Được biết, bệnh do vi rút Nipah là bệnh truyền nhiễm nhóm A, có mức độ nguy hiểm rất cao, bệnh chưa có vắc xin và thuốc điều trị đặc hiệu; lây truyền chủ yếu từ động vật sang người (đặc biệt là dơi ăn quả), qua thực phẩm nhiễm vi rút và có thể lây từ người sang người. Tỷ lệ tử vong ở các trường hợp nhập viện dao động từ 40-75%. Vì vậy, việc chủ động giám sát, phát hiện sớm và triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch là hết sức cần thiết.