Bệnh viện Đa khoa Gia Lai can thiệp lấy huyết khối bằng hệ thống DSA cho bệnh nhân nhồi máu não cấp

(GLO)- Ngày 16-2, tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Công - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku) cho biết: Ê kíp Đơn vị Đột quỵ vừa can thiệp lấy huyết khối bằng hệ thống Chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), góp phần cứu sống 1 bệnh nhân nam bị nhồi máu não cấp.

Bệnh nhân là ông L.V.C (SN 1976, thôn Tân An, xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) bị liệt hoàn toàn nửa người trái và nói khó vào lúc 7 giờ sáng 15-2. Bệnh nhân được người nhà đưa đến Bệnh viện Quân y 15 cấp cứu và được chẩn đoán nhồi máu não còn trong “giờ vàng”, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Gia Lai để tiếp tục điều trị.

Ê-kíp Đơn vị Đột quỵ (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) nhanh chóng tiến hành chụp và can thiệp lấy huyết khối bằng hệ thống DSA thành công cứu sống người bệnh. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau khi tiếp nhận người bệnh, bệnh viện đã khởi động quy trình cấp cứu đột quỵ nội viện. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân đột quỵ nhồi máu não cấp giờ thứ 3 và được điều trị thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch theo đúng phác đồ.

Sau đó, bệnh nhân được chỉ định chụp cắt lớp vi tính mạch máu não, phát hiện tắc đoạn cuối động mạch cảnh trong - động mạch chính nuôi tuần hoàn trước của não - do cục huyết khối từ tim di chuyển lên gây tắc.

Ê kíp Đơn vị Đột quỵ đã nhanh chóng tiến hành chụp và can thiệp lấy huyết khối bằng hệ thống Chụp mạch số hóa xóa nền (DSA). Sau hơn 1 giờ can thiệp, cục huyết khối được lấy ra thành công, tái thông hoàn toàn mạch máu não.

Được biết, đây là ca can thiệp lấy huyết khối bằng hệ thống DSA đầu tiên tại địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai đã cử ê kíp y, bác sĩ học tập tại các bệnh viện tuyến trên cũng như đã được chuyển giao và hoàn toàn làm chủ kỹ thuật này, từ đó giúp bệnh nhân trên địa bàn được tiếp cận các kỹ thuật điều trị mới, nâng cao chất lượng điều trị tại chỗ cho người bệnh, hạn chế tình trạng chuyển tuyến.

Hình ảnh chụp mạch trước và sau khi can thiệp của người bệnh. Ảnh: ĐVCC

Đến sáng 16-2, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn, sức cơ tay chân trái cải thiện lên 4/5, có thể tự ăn uống và sinh hoạt. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính kiểm tra cho thấy không có biến chứng sau can thiệp, Bệnh nhân tiếp tục được điều trị và dự phòng tái phát đột quỵ theo hướng dẫn Bộ Y tế.

Theo tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thành Công - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai, nhằm đảm bảo thu dung, điều trị cho bệnh nhân trong dịp Tết, đơn vị bố trí lực lượng y, bác sĩ trực 24/7, chuẩn bị các điều kiện về thuốc men, vật tư, trang thiết bị y tế… và chủ động kế hoạch tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân nặng từ tuyến dưới chuyển lên cũng như cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân trong mọi tình huống