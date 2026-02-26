Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Gia Lai: Nuốt nhầm dầu thơm, 1 cháu bé nhập viện vì ngộ độc

NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
(GLO)- Ngày 26-2, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai cho hay: Đơn vị vừa tiếp nhận cấp cứu thành công cho bé T.A. (SN 2023, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) nhập viện trong tình trạng nôn ói, ho sặc sụa, thở mệt do nuốt nhầm dầu thơm.

Theo lời kể của gia đình, ngày 22-2, trong lúc người lớn sơ ý, bé T.A. đã nuốt phải một lượng dầu thơm dùng trong nhà. Sau đó ít phút, cháu ho liên tục, nôn và có biểu hiện khó thở nên được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ Khoa Nhi (Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai) nhanh chóng xử trí ban đầu, hỗ trợ hô hấp và theo dõi sát các dấu hiệu sinh tồn, đồng thời thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Kết quả ban đầu ghi nhận trẻ bị suy hô hấp/viêm phổi hít/ngộ độc dầu thơm.

z7565856209883-2ec78ffce2578efe0de58d45fc313aca.jpg
Chai dầu thơm mà cháu bé nuốt phải. Ảnh: ĐVCC

Đến nay, tình trạng sức khỏe đã ổn định và được xuất viện sau 2 ngày điều trị.

Qua trường hợp trên, bác sĩ cảnh báo: Dầu thơm, tinh dầu, dung dịch xịt phòng… rất nguy hiểm nếu trẻ nuốt hoặc hít phải. Hậu quả khi trẻ nuốt phải có thể gây tổn thương phổi, suy hô hấp, thậm chí đe dọa tính mạng. Phụ huynh cần để các loại hóa chất, tinh dầu, nước lau sàn nhà… ngoài tầm với của trẻ; không đựng hóa chất trong chai nước uống hoặc vật dụng quen thuộc.

Khi trẻ nuốt nhầm hóa chất, người nhà không tự gây nôn tại nhà mà cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để cấp cứu và điều trị kịp thời.

