Bệnh viện Đại học Y dược - Hoàng Anh Gia Lai khởi công Giai đoạn 2- Công trình Khu kỹ thuật cao

Tham dự lễ khởi công có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Gia Lai qua các thời kỳ; bác sĩ CKII Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và địa phương; lãnh đạo các bệnh viện, đơn vị y tế trong và ngoài tỉnh cùng đại diện các đối tác, doanh nghiệp liên quan.

Quang cảnh lễ khởi công. Ảnh: Như Nguyện

Tại buổi lễ, bác sĩ CKI Nguyễn Thị Thu Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai thông tin: Trước nhu cầu khám chữa bệnh, đặc biệt là nhu cầu điều trị nội trú và điều trị chuyên sâu ngày càng tăng, Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai tổ chức khởi công Giai đoạn 2 - Công trình Khu Kỹ thuật cao nhằm đáp ứng nhu cầu khám - chữa bệnh cho người dân tại tỉnh Gia Lai và các khu vực lân cận.

Công trình được xây dựng trên khuôn viên của bệnh viện, bao gồm khối nhà kỹ thuật quy mô 9 tầng được thiết kế hiện đại, khoa học, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài. Tổng mức đầu tư giai đoạn 2 là 300 tỷ đồng. Thời gian thi công từ tháng 2-2026 đến tháng 10-2027.

Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần mở rộng thêm hơn 20.000 m2 diện tích sàn sử dụng, bổ sung thêm 200 giường bệnh điều trị nội trú, nâng tổng quy mô giường bệnh tại đơn vị lên 519 giường; hình thành các khu kỹ thuật chuyên sâu, khu hồi sức tích cực, khu can thiệp và các không gian chức năng phụ trợ đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận hành các trang - thiết bị y tế hiện đại và triển khai các kỹ thuật chuyên sâu.

“Giai đoạn 2 - Công trình Khu Kỹ thuật cao của Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai không chỉ là việc mở rộng thêm diện tích xây dựng hay gia tăng số lượng giường bệnh, mà là bước phát triển có tính chiến lược, tạo nền tảng để bệnh viện chuyển mình mạnh mẽ cả về chất lượng chuyên môn, năng lực quản trị và vai trò trong hệ thống y tế khu vực.

Khi công trình đi vào hoạt động, bệnh viện sẽ có điều kiện thuận lợi để phát triển các trung tâm kỹ thuật chuyên sâu, từng bước hình thành các mũi nhọn chuyên môn trong chẩn đoán, điều trị và can thiệp kỹ thuật cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người bệnh.

Đồng thời, công trình Khu Kỹ thuật cao còn là tiền đề quan trọng để bệnh viện đẩy mạnh công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật, gắn hoạt động khám chữa bệnh với đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho khu vực Tây Nguyên” - Chủ tịch Hội đồng quản trị Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai cho biết.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Như Nguyện

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, đội ngũ y - bác sĩ, cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai trong thời gian qua. Trải qua gần 15 hình thành và phát triển, bệnh viện đã từng bước khẳng định vai trò là cơ sở y tế quan trọng của tỉnh, là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của nhân dân Gia Lai và khu vực Tây Nguyên, góp phần tích cực vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe người dân và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Việc khởi công Giai đoạn 2 - Khu Kỹ thuật cao của bệnh viện là minh chứng cụ thể cho sự đồng hành giữa chính quyền địa phương và các cơ sở y tế trong việc hiện thực hóa các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chăm sóc sức khỏe nhân dân trong thời kỳ đổi mới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình. Ảnh: Như Nguyện

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế cũng đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị liên quan và bệnh viện phối hợp triển khai để công trình hoàn thành đúng tiến độ.