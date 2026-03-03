Y tế tư nhân chung tay vì sức khỏe cộng đồng

(GLO)- Cùng với hệ thống y tế công lập, hệ thống y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang góp phần vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Không chỉ đầu tư cơ sở vật chất và đội ngũ nhân lực, hệ thống y tế tư nhân còn tăng cường hợp tác để người dân được tiếp cận nhiều kỹ thuật cao trong khám, chữa bệnh.

Đa dạng dịch vụ y tế

Theo thống kê của Sở Y tế, đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 3.578 cơ sở y tế hành nghề ngoài công lập được cấp phép, tăng 607 cơ sở so với cuối năm 2024. Trong đó, có 1.077 cơ sở lĩnh vực y, 200 cơ sở lĩnh vực y học cổ truyền và 2.301 cơ sở lĩnh vực dược.

Theo ông Lê Quang Hùng - Giám đốc Sở Y tế, sự phát triển của hệ thống y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh đi đúng định hướng mà Đảng và Nhà nước đã chỉ đạo.

Hệ thống y tế tư nhân góp phần cùng với hệ thống y tế công lập cung cấp các dịch vụ y tế đa dạng, giúp người dân có nhiều sự lựa chọn và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe theo nhu cầu.

“Đặc biệt, các bệnh viện tư nhân đầu tư cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, có đội ngũ nhân lực chuyên môn tốt đã và đang triển khai nhiều dịch vụ kỹ thuật cao, cung ứng các dịch vụ y tế chất lượng, chung tay chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn ngày càng tốt hơn” - ông Hùng nhấn mạnh.

Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) là một trong những bệnh viện tư nhân khẳng định vị thế, uy tín sau hơn 12 năm xây dựng và phát triển. Bệnh viện đã và đang góp phần đưa y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân trong tỉnh và khu vực lân cận.

Theo bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thanh Hương - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai, với sự hợp tác chiến lược, bền vững và hiệu quả cùng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai đã từng bước củng cố và nâng cao năng lực chuyên môn, đào tạo đội ngũ nhân lực y tế có trình độ, tiếp nhận và làm chủ nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật khó, góp phần nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị.

Đặc biệt, giai đoạn 2023-2025, Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ và toàn diện về hoạt động chuyên môn. Số lượt khám ngoại trú, số bệnh nhân điều trị nội trú cũng như số ca phẫu thuật tăng rõ rệt qua từng năm.

Ê kíp bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai triển khai can thiệp tim mạch cho bệnh nhân. Ảnh: N.N

Anh Tạ Quang Trường (tổ dân phố 13, xã Phú Thiện) chia sẻ: “Tôi đưa vợ đến khám bệnh tại Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai. Vợ tôi không chỉ được bác sĩ ở đây chăm sóc tận tình mà còn có các bác sĩ của Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trực tiếp tư vấn và thực hiện kỹ thuật nội soi mật tụy ngược dòng.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa hai bệnh viện trong hội chẩn và điều trị, tình trạng bệnh của vợ tôi đã có nhiều chuyển biến tích cực nên gia đình rất yên tâm”.

Nâng cao chất lượng khám, điều trị

Theo Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai, nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong các lĩnh vực nội khoa, ngoại khoa, can thiệp và hồi sức cấp cứu được bệnh viện triển khai thành công, mang lại hiệu quả điều trị thiết thực, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân nặng và hạn chế tối đa việc chuyển tuyến.

“Bệnh viện đang xây dựng giai đoạn 2 công trình khu kỹ thuật cao. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần mở rộng thêm hơn 20.000 m2 diện tích sàn sử dụng, bổ sung thêm 200 giường bệnh điều trị nội trú, nâng tổng quy mô giường bệnh của bệnh viện lên 519 giường; hình thành các khu kỹ thuật chuyên sâu, khu hồi sức tích cực, khu can thiệp và các không gian chức năng phụ trợ đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận hành các trang thiết bị y tế hiện đại và triển khai các kỹ thuật chuyên sâu” - bác sĩ CKII Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết.

Tại khu vực phía Đông tỉnh, Bệnh viện Bình Định (thuộc Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Bình Định, phường Quy Nhơn) là một trong những bệnh viện tư nhân hiện đại và cung cấp dịch vụ y tế chất lượng.

Theo ông Đỗ Văn Tứ - Tổng Giám đốc Bệnh viện Bình Định, đơn vị hiện có 335 giường bệnh kế hoạch và thực kê gần 400 giường bệnh. Bệnh viện có đầy đủ các chuyên khoa khám, điều trị, tập trung thế mạnh về sản khoa, ngoại khoa, tim mạch - đột quỵ. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận khám bệnh cho khoảng 500 người, điều trị nội trú cho khoảng 300 bệnh nhân.

Ông Tứ cho biết: Bệnh viện Bình Định quy tụ đội ngũ nhân lực có chuyên môn và được đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị y tế hiện đại. Đối với lĩnh vực sản khoa, ngoài đỡ đẻ thông thường cũng như các kỹ thuật về phẫu thuật nội soi trong phụ khoa, bệnh viện còn triển khai kỹ thuật hỗ trợ sinh sản IUI và trong năm 2026 dự kiến sẽ triển khai thêm kỹ thuật hỗ trợ sinh sản IVF.

Về ngoại khoa, đơn vị triển khai tốt các kỹ thuật chấn thương chỉnh hình như thay khớp háng, khớp gối, khớp vai, kết hợp xương… và ngoại tiết niệu triển khai tốt các kỹ thuật như tán sỏi qua da, điều trị trĩ bằng laser với sự hỗ trợ của các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh, Bệnh viện Từ Dũ (TP. Hồ Chí Minh)...

Bác sĩ Bệnh viện Bình Định thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: ĐVCC

Theo Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng, thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục khuyến khích và tạo điều kiện cũng như hướng dẫn đầy đủ thủ tục cho các dự án đầu tư của hệ thống y tế ngoài công lập; trong đó, ưu tiên các mô hình mới, các BVĐK, chuyên khoa…

Qua đây, đa dạng hơn nữa các loại hình y tế và giúp người dân tại tỉnh ngày càng thuận lợi tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng.