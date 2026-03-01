Cà phê kỵ với những loại vitamin và khoáng chất nào?

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

NHÃ UYÊN (theo SK&ĐS, TTO)

(GLO)- Cà phê giúp tỉnh táo và tăng hiệu suất làm việc nhưng lại có thể làm giảm khả năng hấp thu một số vitamin và khoáng chất nếu dùng không đúng thời điểm. Những tương tác kỵ nhau này dễ khiến cơ thể thiếu hụt vi chất cần thiết mà nhiều người không nhận ra.

Nhiều người có thói quen uống các viên bổ sung vitamin vào bữa sáng kèm theo một tách cà phê để tiết kiệm thời gian. Tuy nhiên, caffeine và các hợp chất trong cà phê có khả năng cản trở quá trình hấp thụ dưỡng chất, khiến nỗ lực bổ sung vi chất không hiệu quả.

Cà phê có thể làm giảm khả năng hấp thu một số vitamin và khoáng chất nếu dùng không đúng thời điểm. Ảnh: Internet

Theo đó, do tính chất dễ đào thải qua nước tiểu, các vitamin nhóm B (đặc biệt là B12) và vitamin C rất dễ bị thất thoát khi nồng độ caffeine trong máu tăng cao. Việc uống chúng cùng lúc với cà phê có thể làm giảm đáng kể nồng độ vitamin mà cơ thể thực sự nhận được.

Một nghiên cứu cho thấy, uống cà phê cùng sắt làm giảm khả năng hấp thụ tới 54%. Tương tác này không đến từ caffeine mà là do axit chlorogenic - loại polyphenol có trong cà phê gây ức chế mạnh quá trình hấp thụ sắt không heme (loại có trong thực phẩm thực vật và thực phẩm bổ sung).

Ngoài ra, caffeine còn có thể ảnh hưởng đến các thụ thể vitamin D trên tế bào và làm tăng bài tiết magie qua thận. Do magie và vitamin D thường hỗ trợ nhau trong việc hấp thụ canxi, sự thiếu hụt này sẽ tạo ra một chuỗi hệ lụy cho sức khỏe xương khớp.

Tương tự magiê, canxi cũng có thể bị ảnh hưởng bởi tác dụng lợi tiểu của cà phê. Caffeine gây ra sự thất thoát canxi ngắn hạn qua nước tiểu và có thể làm giảm khả năng hấp thụ canxi tại ruột. Đối với những người có nguy cơ loãng xương, đây là một tương tác cần đặc biệt lưu ý.

hay-uong-cac-loai-vitamin-bo-sung-cach-thoi-diem-uong-ca-phe-it-nhat-1-gio-7914.jpg
Hãy uống các loại vitamin bổ sung cách thời điểm uống cà phê ít nhất 1 giờ. Ảnh: N.U

Để đảm bảo cơ thể nhận được tối đa dưỡng chất từ các viên uống bổ sung mà vẫn không phải từ bỏ sở thích uống cà phê, bạn hãy uống các loại vitamin bổ sung cách thời điểm uống cà phê ít nhất 1 giờ. Khoảng thời gian này giúp caffeine được chuyển hóa bớt và giảm bớt các tương tác tại dạ dày.

Đồng thời, luôn uống vitamin với nước lọc ở nhiệt độ thường; tránh dùng nước nóng, trà hoặc nước trái cây có tính axit cao cùng lúc với thuốc nếu không có chỉ định chuyên môn.

Một số loại vitamin tan trong dầu (như A, D, E, K) cần được uống trong hoặc ngay sau bữa ăn có chất béo để hấp thụ tốt nhất. Do đó, hãy sắp xếp bữa ăn này lệch với thời gian uống cà phê của bạn.

