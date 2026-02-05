Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Những thói quen nhỏ giúp kéo dài tuổi thọ

NHÃ UYÊN (theo VOV, Vietnamnet)

(GLO)- Không cần thay đổi quá lớn hay áp dụng chế độ khắc nghiệt, nhiều thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày lại chính là “chìa khóa” giúp cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tích cực và sống thọ hơn.

Uống 1 ly nước ấm ngay sau khi thức dậy

thoi-quen-keo-dai-tuoi-tho.jpg
Uống nước ấm sau khi thức dậy giúp kích hoạt hệ tiêu hóa, thanh lọc độc tố tích tụ trong gan và thận. Ảnh: Internet

Sau một giấc ngủ dài, cơ thể bị mất nước và máu có xu hướng đặc hơn. Việc uống một ly nước ấm khoảng 200-300 ml giúp kích hoạt hệ tiêu hóa, thanh lọc độc tố tích tụ trong gan và thận; đồng thời, thúc đẩy lưu thông tuần hoàn máu, ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ vào sáng sớm.

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời buổi sớm

Dành khoảng 10-15 phút tắm nắng trước 9 giờ sáng giúp cơ thể tự tổng hợp Vitamin D - yếu tố quyết định độ chắc khỏe của xương và chức năng miễn dịch. Đây là bí quyết cực đơn giản để ngăn ngừa loãng xương và chứng trầm cảm ở mọi lứa tuổi.

Nhai kỹ khi ăn

Thay vì ăn vội vàng, hãy dành thêm vài giây để nhai kỹ thức ăn. Quá trình này giúp enzyme trong nước bọt hòa trộn đều, làm giảm áp lực tiêu hóa cho dạ dày và giúp cơ thể hấp thụ tối đa dinh dưỡng.

Thêm rau xanh vào mọi bữa ăn chính

img-0449.jpg
Ăn rau xanh giúp kiểm soát lượng đường huyết và giảm cholesterol xấu trong máu. Ảnh: Nhã Uyên

Không chỉ là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin, rau xanh còn chứa các chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa lão hóa tế bào.

Việc hình thành thói quen ăn rau xanh còn giúp kiểm soát lượng đường huyết và giảm cholesterol xấu trong máu.

Ngủ trưa ngắn khoảng 15-20 phút

Nghiên cứu cho thấy những người có thói quen chợp mắt buổi trưa giảm được tới 30% nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch. Tuy nhiên, bạn chỉ nên ngủ từ 15-20 phút để tránh trạng thái mệt mỏi khi thức dậy.

Đứng dậy sau mỗi 30 phút làm việc

Ngồi lâu một chỗ sẽ làm chậm quá trình trao đổi chất và tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Chỉ cần dành 1-2 phút đứng lên vươn vai, đi lấy nước hoặc đi bộ tại chỗ sau mỗi 30 phút, bạn đã giúp mạch máu được lưu thông, giảm căng thẳng cho cột sống và bảo vệ hệ tim mạch khỏe mạnh.

Duy trì 5 phút vận động mỗi ngày

Hoạt động thể chất là phần tất yếu của cuộc sống khỏe mạnh. Bạn nên tập thể dục đều đặn, đặc biệt là thói quen đi bộ. Thêm 5 phút hoạt động mỗi ngày, tỷ lệ tử vong có thể giảm tới 10%.

Tuyệt đối không hút thuốc và tránh xa khói thuốc

tl06062020102058.jpg
Cần tránh xa thuốc lá để duy trì sức khỏe. Ảnh: Internet

Thuốc lá giải phóng hàng loạt chất gây ung thư, đồng thời làm tăng vọt nguy cơ đột quỵ, đau tim, bệnh mạch máu, phình động mạch chủ và cao huyết áp. Việc hút thuốc thụ động cũng độc hại không kém.

