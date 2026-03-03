Những dấu hiệu cảnh báo gan nhiễm mỡ không do rượu bia

(GLO)- Gan nhiễm mỡ là một căn bệnh tiềm ẩn nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Việc nhận diện sớm các dấu hiệu cảnh báo gan nhiễm mỡ và có những biện pháp khắc phục sẽ giúp tránh được nguy cơ biến chứng.

Gan là nơi diễn ra hầu hết mọi quá trình sinh hóa. Sau khi được ly giải, các chất dinh dưỡng từ thức ăn sẽ hấp thụ qua thành ruột sau đó vào máu và đưa đến gan.

Tại gan, hệ men tiêu hóa phong phú sẽ tiếp tục chuyển hóa các chất thành sản phẩm phù hợp để phục vụ cho các hoạt động sống của cơ thể cũng như dự trữ hoặc đào thải độc tố ra bên ngoài.

Bệnh gan nhiễm mỡ không do bia, rượu (NAFLD) là tình trạng mỡ tích tụ trong gan ở người không uống hoặc uống rất ít rượu bia. Bệnh thường diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu, khiến nhiều người không nhận ra mình đang mắc phải căn bệnh này.

Dưới đây là những dấu hiệu có thể cảnh báo sớm:

Mệt mỏi, suy nhược kéo dài

Cảm giác mệt mỏi, suy nhược kéo dài, là một trong những biểu hiện có thể gặp ở người mắc NAFLD. Khi gan bị nhiễm mỡ, chức năng gan bị suy giảm, ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa năng lượng, khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi, uể oải ngay cả khi đã nghỉ ngơi đầy đủ.

Tuy nhiên, triệu chứng này không đặc hiệu và dễ bị bỏ qua vì có thể do nhiều nguyên nhân khác. Nếu mệt mỏi dai dẳng kèm theo yếu tố nguy cơ như thừa cân, rối loạn mỡ máu hoặc men gan tăng, người bệnh nên đi khám để được kiểm tra và tư vấn phù hợp.

Cảm giác khó chịu, đau ở vùng bụng bên phải

Đau tức vùng bụng phải, cảm giác khó chịu vùng hạ sườn phải có thể gặp ở người gan nhiễm mỡ không do rượu bia. Cơn đau thường âm ỉ, dễ nhầm với rối loạn tiêu hóa hoặc căng cơ.

Gan nằm ở vị trí này, khi gan bị sưng do tích tụ mỡ, người bệnh có thể cảm thấy đau bụng phải, tức bụng phải hoặc cảm giác khó chịu vùng bụng. Nguyên nhân là khi lượng mỡ tích tụ trong gan tăng lên, gan sẽ bị sưng và gây ra cảm giác căng tức hoặc đau nhức ở khu vực này.

Thay đổi về màu da

Các mảng da sẫm màu, dày lên ở vùng cổ hoặc nách có thể là dấu hiệu của tình trạng kháng insulin - yếu tố nguy cơ thường gặp ở người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu bia.

Buồn nôn, chán ăn

Buồn nôn, chán ăn, khó tiêu, đầy bụng là những triệu chứng gan nhiễm mỡ, có thể xuất hiện khi tình trạng tổn thương gan tiến triển, dù đây không phải triệu chứng phổ biến ở giai đoạn sớm của gan nhiễm mỡ không do rượu bia.

Khi gan bị viêm hoặc suy giảm chức năng, quá trình chuyển hóa và tiêu hóa có thể bị ảnh hưởng, gây cảm giác khó chịu hoặc buồn nôn không rõ nguyên nhân.

Men gan tăng cao

Tổn thương gan không do bia, rượu thường không có triệu chứng trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, một số xét nghiệm máu cụ thể có thể phát hiện men gan tăng cao.

Nếu gan nhiễm mỡ không được kiểm soát, một số trường hợp có thể tiến triển thành xơ gan và làm tăng nguy cơ biến chứng nguy hiểm. Những dấu hiệu của xơ gan bao gồm da vàng, ngứa dữ dội, chảy máu, không có khả năng tập trung. Người bệnh cũng có thể tích tụ dịch ở chân, bụng dẫn đến sưng phù.

Bệnh gan nhiễm mỡ có thể xảy ra với bất kỳ ai. Song những người có nguy cơ mắc bệnh cao gồm thừa cân, tiểu đường type 2, kháng insulin, cao huyết áp, cholesterol cao, trên 50 tuổi.

Gan nhiễm mỡ là một căn bệnh tiềm ẩn nguy hiểm nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Việc nhận diện sớm các dấu hiệu cảnh báo gan nhiễm mỡ và có những biện pháp khắc phục hợp lý sẽ giúp bạn bảo vệ sức khỏe gan và duy trì cuộc sống lành mạnh.