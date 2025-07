Người bị gan nhiễm mỡ nên uống gì?

(GLO)- Gan nhiễm mỡ là một trong những bệnh lý phổ biến do thói quen ăn uống, sinh hoạt thiếu lành mạnh. Bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn, lựa chọn đồ uống phù hợp cũng đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ điều trị và cải thiện chức năng gan. Dưới đây là một số gợi ý cho bạn.

Nước chanh

Theo Đông y, chanh tính bình, vị chua ngọt, có tác dụng trong việc sinh tân, chỉ khát, an thai, trừ thấp. Theo y học hiện đại, trong chanh chứa nhiều vitamin C rất tốt cho sức khỏe nếu như sử dụng thường xuyên bởi tác dụng hỗ trợ làm sạch gan, giải độc gan tốt hơn.

Nước chanh được sử dụng để giảm cân an toàn đối với các bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ do béo phì. Ảnh: Internet

Vỏ chanh có chứa pectin, giúp ngăn không cho dạ dày hấp thụ đường một cách hiệu quả. Do đó, nước chanh còn được sử dụng để giảm cân an toàn đối với các bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ do béo phì.

Người bệnh gan nhiễm mỡ có thể thêm vỏ chanh, nước cốt chanh hòa với nước lọc để uống, tuy nhiên không nên uống vào lúc đói sẽ không tốt cho dạ dày.

Nước trà xanh

Trà xanh nổi tiếng với hàm lượng chất chống oxy hóa cao, có nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm cả việc ngăn ngừa ung thư. Ngoài ra, trà xanh hỗ trợ tích cực trong việc giảm mỡ gan và có lợi cho những người bị gan nhiễm mỡ và rối loạn lipid máu.

Thành phần cafein trong trà xanh còn giúp tăng cường quá trình chuyển hóa chất béo, từ đó giúp giảm cholesterol xấu gây ảnh hưởng đến gan.

Chọn đồ uống phù hợp cũng đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ điều trị và cải thiện chức năng gan. Ảnh minh họa: M.T

Nước atisô

Atisô có tác dụng thanh nhiệt, giải độc gan, hỗ trợ hạ men gan, chống oxy hóa và lợi mật. Nếu bệnh nhân đang mắc phải gan nhiễm mỡ, atisô có thể hỗ trợ chuyển hóa để giảm lượng mỡ thừa.

Thêm vào đó, tế bào gan sẽ chữa lành phục hồi nếu người bệnh uống trà atisô khi gan chịu tổn thương. Nhờ công dụng đó, các bệnh lý xơ gan và ung thư gan có thể được ngăn chặn sớm nếu uống trà atisô đúng cách.

Nước ép củ dền

Nước ép củ dền là một thức uống tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ vì nó có nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa và các khoáng chất thiết yếu. Các dưỡng chất của loại thức uống này hỗ trợ giải độc gan cũng như cải thiện quá trình đào thải mỡ thừa.

Nước ép củ dền là một thức uống tốt cho người bệnh gan nhiễm mỡ. Ảnh: Internet

Nước lá sen

Trà lá sen thường được sử dụng để điều trị các vấn đề sức khỏe khác nhau, bao gồm chứng mất ngủ và sốt. Ngoài ra, lá sen còn hỗ trợ quá trình đào thải mỡ ra khỏi gan và giúp giảm lượng mỡ trong máu.

Bởi trong lá sen có chứa những thành phần chống tích tụ mỡ ở gan, giúp bảo vệ và thanh lọc gan. Tuy vậy, người bị gan nhiễm mỡ đang mang thai hoặc đang cho con bú, người thể hàn không nên dùng lá sen.

Cà phê

Cà phê là một trong những đồ uống được khuyên dùng phổ biến nhất để làm sạch gan. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng, những người uống cà phê thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh gan mạn tính và bệnh gan nhiễm mỡ thấp hơn.