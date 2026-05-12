Trung tâm Y tế Hoài Nhơn khai trương phòng khám nội soi tiêu hóa chẩn đoán

THẢO KHUY
(GLO)- Ngày 11-5, Trung tâm Y tế Hoài Nhơn khai trương phòng khám nội soi tiêu hóa chẩn đoán, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân trên địa bàn.

Trước đó, Trung tâm Y tế Hoài Nhơn đã triển khai dịch vụ nội soi tiêu hóa chẩn đoán thông qua công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và thực hành chuyên môn dưới sự hỗ trợ của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng tuyến trên.

Việc chính thức đưa phòng khám vào hoạt động là kết quả của quá trình chuẩn bị đồng bộ về nhân lực, trang thiết bị và chuyên môn kỹ thuật.

Trung tâm Y tế Hoài Nhơn khai trương phòng khám nội soi tiêu hóa chẩn đoán vào sáng 11-5. Ảnh: ĐVCC

Nội soi tiêu hóa là phương pháp sử dụng ống mềm gắn camera để quan sát trực tiếp bên trong đường tiêu hóa như thực quản, dạ dày, tá tràng, đại tràng…, giúp phát hiện sớm các tổn thương, viêm loét, polyp và nhiều bệnh lý nguy hiểm, trong đó có ung thư đường tiêu hóa.

Đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế Hoài Nhơn thực hiện kỹ thuật nội soi tiêu hóa chẩn đoán cho người dân. Ảnh: ĐVCC

Theo Trung tâm Y tế Hoài Nhơn, việc triển khai phòng khám nội soi tiêu hóa nhằm phục vụ nhu cầu khám, tầm soát và chẩn đoán các bệnh lý tiêu hóa ngày càng tăng của người dân. Phương pháp này có ưu điểm an toàn, nhanh chóng, ít gây khó chịu, hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán chính xác và đưa ra hướng điều trị kịp thời, hiệu quả.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân nên thực hiện nội soi khi có các triệu chứng như đau bụng kéo dài, đầy hơi, khó tiêu, ợ chua, buồn nôn, đi ngoài ra máu, sụt cân không rõ nguyên nhân; đồng thời nên tầm soát định kỳ, đặc biệt với người trên 40 tuổi.

Bộ Y tế thông tin về diễn biến dịch bệnh trong nước

Theo Bộ Y tế, trong 4 tuần từ 18.3 - 18.4, cả nước ghi nhận 302 trường hợp mắc Covid-19, không có ca tử vong. Trong 4 tháng từ 14.12.2025 - 18.4.2026, cả nước ghi nhận 356 trường hợp mắc Covid-19, 1 ca tử vong. So với cùng kỳ năm 2025, số mắc Covid-19 cao hơn 4,4 lần (đến 18.4.2026).

Tích cực phối hợp, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân

(GLO)- Từ ngày 1-1-2026, các trạm y tế được chuyển giao về UBND cấp xã, phường quản lý. Trước yêu cầu duy trì ổn định hoạt động, bảo đảm phục vụ nhu cầu khám - chữa bệnh của người dân, các địa phương và ngành Y tế đang tích cực phối hợp, hỗ trợ để hệ thống y tế cơ sở vận hành thông suốt.

Quan tâm hơn đến sức khỏe tâm thần trong đời sống

(GLO)- Những năm gần đây, sức khỏe tâm thần không còn là chủ đề xa lạ khi ngày càng nhiều người chủ động tìm hiểu, chia sẻ, tìm kiếm sự hỗ trợ. Sự thay đổi trong nhận thức không chỉ giúp xóa dần định kiến mà còn góp phần thúc đẩy việc phát hiện, chăm sóc và điều trị các vấn đề tâm thần sớm hơn.

Sốt xuất huyết Dengue tại miền Trung - Tây Nguyên: Không chỉ mùa mưa, không chừa độ tuổi

(GLO)- Trong nhận thức của nhiều người, sốt xuất huyết Dengue thường gắn với mùa mưa - thời điểm muỗi sinh sôi, dịch dễ bùng phát. Tuy nhiên, thực tế những năm gần đây tại miền Trung - Tây Nguyên cho thấy bệnh đang xuất hiện quanh năm với diễn tiến khó dự đoán và phạm vi ảnh hưởng ngày càng mở rộng.

