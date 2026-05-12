(GLO)- Ngày 11-5, Trung tâm Y tế Hoài Nhơn khai trương phòng khám nội soi tiêu hóa chẩn đoán, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân trên địa bàn.

Trước đó, Trung tâm Y tế Hoài Nhơn đã triển khai dịch vụ nội soi tiêu hóa chẩn đoán thông qua công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và thực hành chuyên môn dưới sự hỗ trợ của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng tuyến trên.

Việc chính thức đưa phòng khám vào hoạt động là kết quả của quá trình chuẩn bị đồng bộ về nhân lực, trang thiết bị và chuyên môn kỹ thuật.

Trung tâm Y tế Hoài Nhơn khai trương phòng khám nội soi tiêu hóa chẩn đoán vào sáng 11-5. Ảnh: ĐVCC

Nội soi tiêu hóa là phương pháp sử dụng ống mềm gắn camera để quan sát trực tiếp bên trong đường tiêu hóa như thực quản, dạ dày, tá tràng, đại tràng…, giúp phát hiện sớm các tổn thương, viêm loét, polyp và nhiều bệnh lý nguy hiểm, trong đó có ung thư đường tiêu hóa.

Đội ngũ y, bác sĩ Trung tâm Y tế Hoài Nhơn thực hiện kỹ thuật nội soi tiêu hóa chẩn đoán cho người dân. Ảnh: ĐVCC

Theo Trung tâm Y tế Hoài Nhơn, việc triển khai phòng khám nội soi tiêu hóa nhằm phục vụ nhu cầu khám, tầm soát và chẩn đoán các bệnh lý tiêu hóa ngày càng tăng của người dân. Phương pháp này có ưu điểm an toàn, nhanh chóng, ít gây khó chịu, hỗ trợ bác sĩ chẩn đoán chính xác và đưa ra hướng điều trị kịp thời, hiệu quả.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân nên thực hiện nội soi khi có các triệu chứng như đau bụng kéo dài, đầy hơi, khó tiêu, ợ chua, buồn nôn, đi ngoài ra máu, sụt cân không rõ nguyên nhân; đồng thời nên tầm soát định kỳ, đặc biệt với người trên 40 tuổi.