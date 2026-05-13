Trung tâm Y tế Ayun Pa tổ chức Hội thi tay nghề điều dưỡng-nữ hộ sinh năm 2026

(GLO)- Ngày 12-5, Trung tâm Y tế Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội thi tay nghề điều dưỡng-nữ hộ sinh ứng xử hay, tay nghề giỏi năm 2026 với sự tham gia của 34 điều dưỡng, nữ hộ sinh đến từ các khoa, phòng trực thuộc đơn vị.

Các thí sinh tham gia phần thi thực hành. Ảnh: ĐVCC

Đến với hội thi, các thí sinh trải qua 3 vòng thi: Lý thuyết, thực hành và giao tiếp ứng xử. Trong đó, vòng thi lý thuyết được tổ chức theo hình thức thi trắc nghiệm 50 câu hỏi liên quan đến kiến thức về chuyên môn điều dưỡng, nữ hộ sinh, bệnh học, điều dưỡng cơ bản, nội, ngoại, sản - phụ khoa, nhi, kiểm soát nhiễm khuẩn, dinh dưỡng tiết chế và một số thông tư, quy định, quy chế ngành Y tế, quy trình kỹ thuật cơ bản về chăm sóc người bệnh, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng.

Vòng thi thực hành gồm 5 quy trình điều dưỡng cơ bản: Kỹ thuật rửa tay thường quy, mang găng vô khuẩn, tháo găng; kỹ thuật rút thuốc từ ống và tiêm tĩnh mạch; kỹ thuật hồi sức tim phổi; kỹ thuật thay băng, cắt chỉ vết thương sạch; kỹ thuật cho người bệnh thở oxy bằng ống thông 2 đường.

Sau 2 vòng thi trên, Ban Giám khảo chọn ra 10 thí sinh có điểm số cao nhất vào vòng thi giao tiếp ứng xử. Mỗi thí sinh sẽ bốc thăm và trả lời 1 câu hỏi từ Ban Giám khảo. Nội dung xoay quanh những tình huống giao tiếp với người bệnh, người nhà bệnh nhân, đồng nghiệp và cán bộ lãnh đạo.

Điều dưỡng Đỗ Thị Hiền (Khoa Nội) giành giải nhất hội thi. Ảnh: Vũ Chi

Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho điều dưỡng Đỗ Thị Hiền (Khoa Nội); giải nhì thuộc về điều dưỡng Kpă Tuyên (Khoa Ngoại); điều dưỡng Rah Lan H’Bé Nét (Khoa Hồi sức-Cấp cứu) đạt giải ba. Ngoài ra, Ban tổ chức trao 3 giải khuyến khích, 1 giải chào hỏi ấn tượng và 1 giải ứng xử hay nhất cho các thí sinh xuất sắc nhất tại các vòng thi.

Hội thi là sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp ứng xử, thái độ phục vụ người bệnh cho đội ngũ điều dưỡng, nữ hộ sinh; qua đó, hướng tới sự hài lòng ngày càng cao của người bệnh và nâng cao chất lượng Trung tâm Y tế.