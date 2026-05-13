Sôi nổi Hội thi Điều dưỡng và Kỹ thuật viên giỏi Bệnh viện Nhi Gia Lai

(GLO)- Ngày 12-5, đúng dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Điều dưỡng, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) đã tổ chức thành công Hội thi Điều dưỡng và Kỹ thuật viên giỏi năm 2026. Hội thi diễn ra sôi nổi với sự tham gia của 46 thí sinh.

Tham gia hội thi, các thí sinh trải qua ba phần thi gồm: Lý thuyết, chạy trạm và vấn đáp. Ở phần thi lý thuyết, thí sinh thực hiện 100 câu hỏi trong vòng 50 phút trên hệ thống Google Form.

Tiếp đó, phần thi "chạy trạm" đòi hỏi thí sinh phải có kỹ năng thực hành nhuần nhuyễn qua 5 trạm thi, mỗi trạm diễn ra trong 5 phút với các kỹ thuật chuyên môn như: Cấp cứu ngưng tuần hoàn hô hấp, đặt kim luồn tĩnh mạch, hay định nhóm máu.

Các điều dưỡng và kỹ thuật viên tập trung thực hiện phần thi "Chạy trạm" - một trong những nội dung quan trọng nhất của hội thi nhằm đánh giá tay nghề thực tế. Ảnh: Nguyễn Linh Chi

Mười thí sinh có tổng điểm cao nhất từ hai phần thi đầu tiếp tục bước vào vòng thi vấn đáp đầy kịch tính vào buổi chiều cùng ngày. Tại đây, các thí sinh bốc thăm và trả lời các tình huống lâm sàng thực tế, đòi hỏi sự bình tĩnh, khả năng ứng xử và kiến thức chuyên môn vững vàng.

Thạc sĩ, bác sĩ CKII Từ Thị Mai Linh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Gia Lai, Trưởng ban Tổ chức chia sẻ: "Hội thi giúp các điều dưỡng, kỹ thuật viên có những trải nghiệm, nâng cao kỹ năng chuyên môn và đặc biệt là rèn luyện sự bình tĩnh, tự tin khi đứng trước bệnh nhân".

Vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá, điều dưỡng Nguyễn Khắc Minh Phương đến từ khoa Sơ sinh đã xuất sắc giành giải Nhất chung cuộc. Chia sẻ về bí quyết thành công, chị Phương cho biết bản thân đã phải nỗ lực học tập rất nhiều, từ việc ôn lại các đề thi cũ đến trau dồi kiến thức từ thực tế lâm sàng.

Điều dưỡng Nguyễn Khắc Minh Phương (Khoa Sơ sinh) nhận giải Nhất tại Hội thi Điều dưỡng và Kỹ thuật viên giỏi năm 2026. Ảnh: Nguyễn Linh Chi

"Đối với tôi, chạy trạm là những công việc thường ngày chúng tôi vẫn làm. Tuy có chút áp lực khi Ban giám khảo theo dõi nghiêm ngặt nhưng nhờ tay nghề đã được rèn luyện, trau dồi từ công tác thực tế nên tôi cảm thấy rất tự tin" - điều dưỡng Phương cho hay.

Trong phần thi vấn đáp, chị Phương gây ấn tượng khi xử lý khéo léo tình huống người nhà bệnh nhi bức xúc về việc lấy ven nhiều lần. Bằng thái độ niềm nở, tận tụy của một điều dưỡng và sự đồng cảm của một người mẹ, chị đã giải thích để người nhà hiểu và thông cảm cho đặc thù chuyên môn công việc. Từ sự giải đáp thấu tình đạt lý đã góp phần giải tỏa căng thẳng và tạo dựng niềm tin cho bệnh nhi và thân nhân người bệnh.

Hội thi Điều dưỡng và Kỹ thuật viên giỏi không chỉ dừng lại ở việc phân định thắng thua mà còn là lời nhắc nhở về sứ mệnh của người điều dưỡng. Chị Huỳnh Thị Quỳnh Như, Trưởng phòng Điều dưỡng với 30 năm kinh nghiệm chia sẻ: "Với người thầy thuốc, nhân viên y tế, chúng tôi lấy người bệnh làm trung tâm và nụ cười của trẻ em và sự yên tâm của người nhà chính là thước đo chất lượng của người điều dưỡng".

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Những "bông hoa" tiêu biểu này sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần học hỏi, tận tâm chăm sóc để nâng cao chất lượng điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.