Gia Lai tăng cường quản lý an toàn thực phẩm

(GLO)- Vụ việc hơn 100 người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì vừa qua tại phường Quy Nhơn Đông tiếp tục cho thấy công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh cần luôn được quan tâm, nhất là khi Gia Lai đăng cai Năm du lịch quốc gia 2026.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Phó Giám đốc Sở Y tế về vấn đề này.

* Trước tiên, bà có thể cho biết ngành y tế đã chủ động cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ra sao?

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Phó Giám đốc Sở Y tế. - Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Sở Y tế đã kích hoạt quy trình xử lý ngộ độc thực phẩm hàng loạt, chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, các cơ sở khám, chữa bệnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khẩn trương phối hợp triển khai điều tra, xử lý theo quy định. Sở Y tế đã chỉ đạo tất cả cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tập trung tổ chức trực cấp cứu 24/24 giờ, bảo đảm đầy đủ nhân lực, thuốc, dịch truyền và phương tiện điều trị; đồng thời chuẩn bị phương án hội chẩn, chuyển tuyến khi cần thiết. Các bệnh viện và trung tâm y tế đã chủ động phân loại, theo dõi sát tình trạng sức khỏe người bệnh, kịp thời xử trí các trường hợp có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. Bên cạnh công tác điều trị, ngành y tế cũng phối hợp triển khai điều tra dịch tễ, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xác định nguyên nhân vụ việc; tăng cường truyền thông, khuyến cáo người dân theo dõi sức khỏe và đến cơ sở y tế khi có biểu hiện bất thường sau khi sử dụng thực phẩm liên quan vụ việc.

* Vậy ngành y tế đã có kết luận gì về vụ việc, thưa bà?

- Qua công tác điều tra, kiểm tra bước đầu, ngành y tế xác định vụ việc có liên quan đến thực phẩm do hộ kinh doanh Lâm Huyền (252 Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông) cung cấp. Đoàn kiểm tra của Sở Y tế đã ghi nhận cơ sở này có nhiều tồn tại, vi phạm quy định về ATTP như: kinh doanh dịch vụ ăn uống khi chưa được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; người trực tiếp chế biến chưa được xác nhận tập huấn kiến thức ATTP; không lưu trữ đầy đủ thông tin phục vụ truy xuất nguồn gốc thực phẩm; điều kiện vệ sinh trong chế biến, bảo quản thực phẩm chưa bảo đảm; có côn trùng, động vật gây hại xâm nhập khu vực chế biến và sử dụng nguyên liệu thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Bên cạnh đó, những ngày vừa qua, thời tiết trên địa bàn nắng nóng kéo dài, nhiệt độ cao là điều kiện thuận lợi để vi sinh vật phát triển nhanh trong thực phẩm nếu quá trình chế biến, bảo quản không bảo đảm vệ sinh ATTP. Qua ghi nhận thực tế tại các cơ sở điều trị, đa số bệnh nhân có các triệu chứng như đau bụng, nôn, tiêu chảy, sốt nhẹ và khởi phát sau khi sử dụng thực phẩm liên quan vụ việc. Với các yếu tố dịch tễ, điều kiện thời tiết và biểu hiện lâm sàng nêu trên, bước đầu có thể nhận định vụ việc nghi liên quan đến ngộ độc thực phẩm do vi sinh vật. Hiện ngành y tế đã tiến hành lấy các mẫu thực phẩm gồm chả da, patê, giò thủ và các mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh. Việc công bố nguyên nhân chính thức sẽ căn cứ kết quả kiểm nghiệm và đánh giá chuyên môn theo đúng quy định.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra một cơ sở trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026. Ảnh: N.N

* Bà có thể cho biết thêm ngành y tế sẽ có những giải pháp, phối hợp như thế nào để góp phần đảm bảo mục tiêu: Gia Lai là điểm đến an toàn trong Năm Du lịch quốc gia?

- Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 có nhiều sự kiện quy mô lớn diễn ra xuyên suốt trong năm, thu hút đông đảo du khách. Vì vậy, ngành y tế luôn xác định công tác bảo đảm ATTP là nhiệm vụ trọng tâm, cần triển khai quyết liệt, đồng bộ và thường xuyên. Qua vụ việc trên, ngành y tế tiếp tục rà soát, trong công tác quản lý tăng cường phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên ngành để hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện đối với du khách. Thời gian tới, Sở Y tế sẽ tiếp tục giám sát chặt chẽ ATTP, bảo đảm môi trường du lịch an toàn. Trong đó, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương và lực lượng chức năng nhằm tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về ATTP tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, cơ sở chế biến thực phẩm, đặc biệt là các khu vực tổ chức sự kiện, điểm du lịch, cơ sở phục vụ đông khách du lịch. Ngành y tế sẽ đẩy mạnh công tác hậu kiểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về ATTP; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các cơ sở không bảo đảm điều kiện theo quy định nhằm phòng ngừa nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm. Bên cạnh đó, sẽ tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực phẩm nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về ATTP... Ngành y tế đã chủ động xây dựng các phương án đáp ứng y tế, bố trí lực lượng thường trực cấp cứu, chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, hóa chất, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, đặc biệt là thời gian diễn ra các sự kiện của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

* Xin cảm ơn bà!