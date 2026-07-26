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Trung tâm Y tế Chư Prông khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân xã Ia Púch

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN

(GLO)- Thông tin từ Trung tâm Y tế Chư Prông (tỉnh Gia Lai), từ ngày 24-7 đến tháng 9-2026, đơn vị sẽ triển khai đợt khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại xã Ia Púch năm 2026.

Theo đó, Trung tâm Y tế Chư Prông chủ trì tổ chức khám cho nhóm người từ đủ 6 tuổi trở lên với tổng số dự kiến 2.706 người; Trạm Y tế xã Ia Púch chủ trì khám trẻ em dưới 6 tuổi với tổng số dự kiến 415 trẻ, có sự phối hợp hỗ trợ chuyên môn của Trung tâm Y tế và các đơn vị tuyến trên khi được điều phối.

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Từ ngày 24-7 đến tháng 9-2026, Trung tâm y tế Chư Prông sẽ triển khai đợt khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại xã Ia Púch năm 2026. Ảnh: Như Nguyện

Đợt khám với mục tiêu phấn đấu 100% người dân xã Ia Púch có tên trong danh sách được UBND xã phê duyệt, có mặt tại địa phương và đồng ý tham gia được khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo kế hoạch. 100% trường hợp phát hiện bệnh, nghi ngờ mắc bệnh hoặc có yếu tố nguy cơ được tư vấn, hướng dẫn theo dõi, quản lý sức khỏe hoặc chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp theo quy định.

Ngoài ra, phấn đấu 100% người dân tham gia khám có đầy đủ thông tin định danh được cập nhật kết quả khám sức khỏe lên hệ thống dữ liệu sức khỏe và Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân, Trung tâm Y tế Chư Prông sẽ phối hợp với địa phương tổ chức 4 điểm khám. Các y, bác sĩ sẽ tiến hành khám vào thứ 6 và thứ 7 hàng tuần.

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Bác sĩ Trung tâm Y tế Chư Prông thăm khám cho người dân. Ảnh: Như Nguyện

Người dân sẽ được khám đầy đủ các nội dung theo mẫu giấy khám sức khỏe tương ứng với từng nhóm đối tượng, thực hiện cận lâm sàng trong khám sức khỏe định kỳ theo chỉ định của bác sĩ. Sau khám, bác sĩ kết luận tình trạng sức khỏe, phân loại sức khỏe đối với đối tượng có quy định phân loại; tư vấn, hẹn khám lại hoặc chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp khi phát hiện bất thường.

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