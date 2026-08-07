Hơn 100 bác sĩ, nhân viên y tế Gia Lai được tập huấn xử trí tai biến, cấp cứu sản khoa

(GLO)- Trong 2 ngày 6 và 7-8, tại phường Pleiku, Sở Y tế tỉnh Gia Lai tổ chức 3 lớp tập huấn cập nhật kiến thức, kỹ năng phát hiện và xử trí một số tai biến, cấp cứu sản khoa năm 2026 cho bác sĩ, nhân viên y tế tuyến tỉnh và xã trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai.

Theo đó, sẽ có hơn 100 bác sĩ, nữ hộ sinh, điều dưỡng làm việc tại Khoa Phụ Sản hoặc Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản thuộc các Bệnh viện Đa khoa, các Trung tâm y tế và các Trạm Y tế xã, phường trên địa bàn phía Tây tỉnh tham dự tập huấn.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Như Nguyện

Tại lớp tập huấn, các học viên được cập nhật kiến thức, kỹ năng phát hiện và xử trí một số tai biến, cấp cứu sản khoa như: Tiền sản giật, sản giật và hội chứng HELLP; dọa vỡ tử cung và vỡ tử cung; băng huyết sau sinh; ối vỡ non, ối vỡ sớm và sa dây rốn; nhiễm trùng hậu sản; thuyên tắc ối. Lớp tập huấn cũng dành nhiều thời gian để học viên thảo luận tình huống lâm sàng, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực sản khoa.

Phát biểu khai mạc tập huấn, bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Phó Giám đốc Sở Y tế nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỷ số tử vong mẹ/100.000 trẻ đẻ sống là 0; tỷ suất tử vong sơ sinh là 1,17%o, tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi là 1,69% và tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi là 2,21%, giảm so với năm 2025 và đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ y tế được giao. Tuy nhiên, 6 tháng qua, toàn tỉnh ghi nhận 97 ca tai biến sản khoa, trong đó 25 ca băng huyết, 11 ca nhiễm trùng hậu sản, 54 ca sản giật, 5 ca vỡ tử cung và 2 ca tai biến khác.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế, để tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em trên địa bàn tỉnh; Sở Y tế tổ chức lớp tập huấn cập nhật kiến thức, kỹ năng phát hiện và xử trí một số tình huống cấp cứu sản khoa năm 2026.

Đây là dịp để đội ngũ bác sĩ, nữ hộ sinh, điều dưỡng trực tiếp thực hiện công tác sản khoa, chăm sóc sức khỏe sinh sản tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh được cập nhật kiến thức, kỹ năng, trao đổi chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, qua đó góp phần chăm sóc sức khỏe người dân ngày càng tốt hơn.