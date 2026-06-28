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Cảnh sát giao thông Gia Lai dẫn đường đưa sản phụ vỡ ối đi cấp cứu kịp thời

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Ngày 28-6, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) cho biết vừa kịp thời hỗ trợ một trường hợp sản phụ ở phường An Khê bị vỡ ối đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai.

Theo đó, ngày 28-6, Tổ tuần tra kiểm soát số 1 của Đội CSGT đường bộ số 4 thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến quốc lộ 19 (tại Km 59+00 đèo An Khê). Khoảng 12 giờ 10 phút, một ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 81H-078.45 dừng lại và người trên xe gấp gáp đề nghị Tổ công tác giúp đỡ đưa một thai phụ bị vỡ ối đến bệnh viện cấp cứu.

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Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 4 đưa thai phụ đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai kịp thời, an toàn. Ảnh: ĐVCC

Trước tình huống khẩn cấp khi quãng đường đến bệnh viện còn xa, việc chậm trễ có thể ảnh hưởng đến tính mạng của sản phụ và thai nhi, Tổ công tác nhanh chóng sử dụng xe ô tô đặc chủng phát tín hiệu còi, đèn ưu tiên để dẫn đường đưa sản phụ đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai.

Thời điểm đó, lưu lượng phương tiện trên tuyến quốc lộ 19 đông đúc, tài xế không thông thuộc đường sá. Nhờ có Tổ công tác hỗ trợ dẫn đường, thai phụ đã được đưa đến bệnh viện kịp thời, an toàn vào lúc 13 giờ cùng ngày.

Lực lượng CSGT đã bật còi, đèn ưu tiên dẫn đường cho xe chở thai phụ di chuyển trên quốc lộ 19. Clip: ĐVCC

Tìm hiểu được biết, thai phụ là chị Đào Huỳnh Như (SN 2003, trú tổ dân phố 6 Tây Sơn, phường An Khê). Sau khi được đưa đến bệnh viện kịp thời, chị Như được các bác sĩ tiếp nhận chăm sóc và hiện tình trạng sức khỏe đã ổn định.

Trước sự giúp đỡ tận tình của Tổ công tác, gia đình chị Như bày tỏ xúc động và gửi lời cảm ơn đến các cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ và lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai.

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