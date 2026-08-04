Thực tập phương án cứu hộ tai nạn đuối nước tại đập An Thuận

(GLO)- Sáng 4-8, tại đập An Thuận (thôn Huỳnh Mai, xã Tuy Phước), Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức thực tập phương án cứu hộ tai nạn đuối nước.

Theo tình huống giả định, một thuyền nhỏ chở người đi đánh bắt cá bị lật do gió lớn, khiến nhiều người rơi xuống nước. Trong đó, có một người mất tích, ba người bị nước cuốn ra xa trong tình trạng đuối sức.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp cùng các lực lượng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn dưới nước.

Các tổ công tác triển khai phương án tìm và cứu người dưới nước. Ảnh: N.L

Sau khi trinh sát, đánh giá hiện trường, chỉ huy thực tập tổ chức đồng thời nhiều mũi cứu nạn gồm lặn tìm kiếm nạn nhân dưới nước, sử dụng xuồng và phao bè rà soát trên mặt nước theo hướng dòng chảy, triển khai lực lượng dọc bờ đập để quan sát, hỗ trợ tìm kiếm.

Sau khi được đưa lên bờ, các nạn nhân được sơ cấp cứu ban đầu và bàn giao cho lực lượng y tế tiếp tục xử lý theo quy trình.

Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng đã thực hiện thành công phương án cứu người bị đuối nước. Ảnh: N.L

Buổi thực tập nhằm rèn luyện kỹ năng chỉ huy, xử lý tình huống, sử dụng phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ và kiểm tra khả năng phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH với lực lượng cơ sở trong tổ chức cứu người khi xảy ra tai nạn đuối nước. Đây cũng là dịp để các lực lượng rút kinh nghiệm, bổ sung phương án cứu nạn, cứu hộ phù hợp với đặc điểm địa hình khu vực hồ, đập, bảo đảm sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố trên địa bàn.