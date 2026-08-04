Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Thực tập phương án cứu hộ tai nạn đuối nước tại đập An Thuận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHẬT LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 4-8, tại đập An Thuận (thôn Huỳnh Mai, xã Tuy Phước), Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức thực tập phương án cứu hộ tai nạn đuối nước.

Theo tình huống giả định, một thuyền nhỏ chở người đi đánh bắt cá bị lật do gió lớn, khiến nhiều người rơi xuống nước. Trong đó, có một người mất tích, ba người bị nước cuốn ra xa trong tình trạng đuối sức.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp cùng các lực lượng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn dưới nước.

thuc-tap-phuong-an-cuu-nan-duoi-nuoc-tai-dap-an-thuan-3040.jpg
Các tổ công tác triển khai phương án tìm và cứu người dưới nước. Ảnh: N.L

Sau khi trinh sát, đánh giá hiện trường, chỉ huy thực tập tổ chức đồng thời nhiều mũi cứu nạn gồm lặn tìm kiếm nạn nhân dưới nước, sử dụng xuồng và phao bè rà soát trên mặt nước theo hướng dòng chảy, triển khai lực lượng dọc bờ đập để quan sát, hỗ trợ tìm kiếm.

Sau khi được đưa lên bờ, các nạn nhân được sơ cấp cứu ban đầu và bàn giao cho lực lượng y tế tiếp tục xử lý theo quy trình.

thuc-tap-phuong-an-cuu-nan-duoi-nuoc-tai-dap-an-thuan-5582.jpg
Sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng đã thực hiện thành công phương án cứu người bị đuối nước. Ảnh: N.L

Buổi thực tập nhằm rèn luyện kỹ năng chỉ huy, xử lý tình huống, sử dụng phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ và kiểm tra khả năng phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH với lực lượng cơ sở trong tổ chức cứu người khi xảy ra tai nạn đuối nước. Đây cũng là dịp để các lực lượng rút kinh nghiệm, bổ sung phương án cứu nạn, cứu hộ phù hợp với đặc điểm địa hình khu vực hồ, đập, bảo đảm sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố trên địa bàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai thuộc nhóm 16 địa phương được đề xuất triển khai giải pháp ngăn trẻ vị thành niên sinh con

Gia Lai thuộc nhóm 16 địa phương được đề xuất triển khai giải pháp ngăn trẻ vị thành niên sinh con

Gia đình

(GLO)- Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Nội dung đáng chú ý là việc đề xuất triển khai các giải pháp can thiệp tại 16 tỉnh, thành phố có tỷ suất sinh ở tuổi vị thành niên cao, trong đó có Gia Lai.

Hơn 100 cán bộ xã tập huấn nâng cao năng lực công tác trẻ em

Gia Lai: Hơn 100 cán bộ làm công tác trẻ em tuyến xã tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn

Xã hội

(GLO)- Ngày 31-7, tại phường Pleiku, Sở Y tế Gia Lai tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ công tác trẻ em cho hơn 100 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 77 xã, phường phía Tây tỉnh và cán bộ Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku, Làng trẻ em SOS Pleiku.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai thăm và hỗ trợ gia đình cháu Võ Ngọc Ngân Hạnh

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai thăm và hỗ trợ gia đình cháu Võ Ngọc Ngân Hạnh

Xã hội

(GLO)- Chiều ngày 31-7, đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã Bình Dương và Chi bộ thôn An Phú, xã Bình Dương đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền gần 6 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Võ Trọng Tấn (SN 1980), cha của cháu Võ Ngọc Ngân Hạnh (SN 2018).

Tấm lòng dũng cảm của “rái cá Trà Đa”

Tấm lòng dũng cảm của “rái cá Trà Đa”

Đời sống

(GLO)- Từ lâu, anh Trần Văn Hiền (SN 1985, trú tổ 16, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) được người dân trong vùng gọi với cái tên trìu mến là “rái cá Trà Đa”. Nhờ thành thạo với con nước, anh đã nhiều lần dũng cảm cứu sống người dân gặp nạn khỏi lưỡi hái tử thần.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba.

Cuộc "đại di dời" gần 1.000 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai hạ du sông Ba

Đời sống

(GLO)- Sau nhiều năm sống ở vùng thường xuyên sạt lở, ngập lụt, gần 1.000 hộ dân vùng hạ du sông Ba sắp di dời đến các khu tái định cư. Đây là cuộc di dời lớn nhất từ trước đến nay, vừa đảm bảo an toàn trước thiên tai, vừa tạo điều kiện để người dân ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế bền vững.

cuu-chien-binh-gia-lai-tri-an-dong-doi-nam-xuong

Trở về nơi đồng đội nằm lại

Xã hội

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 26-7, tại Bia tưởng niệm nơi thành lập Trung đoàn 93 thuộc thôn Nam Xuân (xã Tuy Phước Bắc, tỉnh Gia Lai), Hội Cựu chiến binh Tỉnh đội Bình Định những năm chống Mỹ đã dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

Hành trình gọi tên những người đã ngã xuống

Đời sống

(GLO)- Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những mất mát vẫn chưa khép lại. Trong gần 1,2 triệu liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, đến nay vẫn còn khoảng 175 nghìn liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt; khoảng 300 nghìn hài cốt đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính.

null