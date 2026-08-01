Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai thăm và hỗ trợ gia đình cháu Võ Ngọc Ngân Hạnh

(GLO)- Chiều ngày 31-7, đại diện Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã Bình Dương và Chi bộ thôn An Phú, xã Bình Dương đến thăm hỏi, động viên và trao số tiền gần 6 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Võ Trọng Tấn (SN 1980), cha của cháu Võ Ngọc Ngân Hạnh (SN 2018).

Gia đình cháu Võ Ngọc Ngân Hạnh đang phải gánh chịu những mất mát và khó khăn chồng chất. Sau hơn một năm kiên cường chống chọi với căn bệnh u não, cháu Ngân Hạnh đã không qua khỏi và qua đời cách đây gần ba tháng, để lại nỗi đau không gì bù đắp được cho người thân.

Hội Chữ thập đỏ Gia Lai phối hợp địa phương thăm hỏi, hỗ trợ gần 6 triệu đồng cho gia đình cháu Võ Ngọc Ngân Hạnh.

Nỗi đau chưa kịp nguôi ngoai thì biến cố tiếp tục ập đến với gia đình. Anh Võ Trọng Tấn - trụ cột chính của gia đình - không may bị tai nạn lao động, dẫn đến liệt hai chân. Hiện anh phải ngồi xe lăn, mất khả năng lao động và không thể tự đi lại. Mọi gánh nặng mưu sinh, chăm sóc gia đình và cuộc sống hằng ngày giờ đây đều đặt lên vai chị Nguyễn Thị Huyền Trinh (SN 1986), vợ anh.

Việc hỗ trợ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không chỉ mang giá trị về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần vô cùng quý báu. Đây là nghĩa cử nhân văn, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm của cộng đồng đối với những hoàn cảnh kém may mắn, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.

Hiện nay, hoàn cảnh của gia đình anh Võ Trọng Tấn hết sức khó khăn. Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai kính mong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và những tấm lòng nhân ái tiếp tục quan tâm, chung tay hỗ trợ để gia đình có thêm điều kiện vượt qua giai đoạn đầy thử thách này, vơi bớt những mất mát và từng bước ổn định cuộc sống.