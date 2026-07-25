Đồng chí Siu Hương thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu tại xã Ia Boòng

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 25-7, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Siu Hương đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn xã Ia Boòng.

Theo đó, Đoàn đã đến thăm, trao quà cho thương binh Rơ Mah Re và 2 bệnh binh Siu Uôch, Rơ Lan G’Rek, cùng trú tại làng Sung O-Boong Nga. Đây là những người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, được địa phương đề nghị biểu dương, thăm hỏi nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương thăm, tặng quà gia đình thương binh Rơ Mah Re (làng Sung O-Boong Nga, xã Ia Boòng). Ảnh: Hà Duy

Tại các gia đình đến thăm, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống; động viên các thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn sức khỏe, là tấm gương sáng để con cháu noi theo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động ở địa phương.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương thăm, tặng quà gia đình ông Rơ Lan G’Rek (làng Sung O-Boong Nga, xã Ia Boòng). Ảnh: Hà Duy

Đồng chí Siu Hương đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Ia Boòng tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kịp thời hỗ trợ, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.