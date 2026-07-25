Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Đồng chí Siu Hương thăm, tặng quà gia đình chính sách tiêu biểu tại xã Ia Boòng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HÀ DUY HÀ DUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 25-7, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Siu Hương đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu trên địa bàn xã Ia Boòng.

Theo đó, Đoàn đã đến thăm, trao quà cho thương binh Rơ Mah Re và 2 bệnh binh Siu Uôch, Rơ Lan G’Rek, cùng trú tại làng Sung O-Boong Nga. Đây là những người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, được địa phương đề nghị biểu dương, thăm hỏi nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

pho-truong-doan-chuyen-trach-doan-dbqh-tinh-siu-huong-tham-tang-qua-gia-dinh-thuong-binh-ro-mah-re-lang-sung-o-boong-nga-xa-ia-boong-anh-ha-duy.jpg
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương thăm, tặng quà gia đình thương binh Rơ Mah Re (làng Sung O-Boong Nga, xã Ia Boòng). Ảnh: Hà Duy

Tại các gia đình đến thăm, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống; động viên các thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giữ gìn sức khỏe, là tấm gương sáng để con cháu noi theo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động ở địa phương.

pho-truong-doan-chuyen-trach-doan-dbqh-tinh-siu-huong-tham-tang-qua-gia-dinh-ong-ro-lan-grek-lang-sung-o-boong-nga-xa-ia-boong-anh-ha-duy.jpg
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương thăm, tặng quà gia đình ông Rơ Lan G’Rek (làng Sung O-Boong Nga, xã Ia Boòng). Ảnh: Hà Duy

Đồng chí Siu Hương đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Ia Boòng tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kịp thời hỗ trợ, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mỗi mẫu ADN, một hy vọng đoàn tụ

Mỗi mẫu ADN, một hy vọng đoàn tụ

Đời sống

(GLO)- Từ ngày 18 đến 21-7, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Gần 4.000 thân nhân liệt sĩ được lấy mẫu tại 9 điểm thu nhận với 12 tổ công tác.

Gia Lai tiên phong hỗ trợ người nghèo lấy giấy phép lái xe

Gia Lai tiên phong hỗ trợ người nghèo lấy giấy phép lái xe

Đời sống

(GLO)- Không chỉ miễn phí toàn bộ chi phí đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe (GPLX) mô tô cho hộ nghèo, Gia Lai còn là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai phương pháp đào tạo, sát hạch đặc biệt dành cho những học viên không biết chữ là đồng bào dân tộc thiểu số.

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 người có công, già làng, người uy tín

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 người có công, già làng, người uy tín

Đời sống

(GLO)- Sáng 23-7, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 72 phối hợp Bệnh viện Quân y 15 (Binh đoàn 15) tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai).

Đảng ủy phường Pleiku lắng nghe ý kiến của các hộ dân khu vực chợ Hoa Lư cũ

Đảng ủy phường Pleiku lắng nghe ý kiến của các hộ dân khu vực chợ Hoa Lư cũ

Đời sống

(GLO)- Sáng 22-7, Đảng ủy phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức gặp mặt các hộ dân khu vực chợ Hoa Lư cũ (tổ dân phố 4) để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; trao đổi, làm rõ những nội dung còn vướng mắc và xem xét các phương án xử lý phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khảo sát hoạt động y tế tại phường Thống Nhất

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khảo sát hoạt động y tế tại phường Thống Nhất

Đời sống

(GLO)- Sáng 22-7, đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội làm việc với Trạm Y tế phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) về việc giải quyết kiến nghị cử tri liên quan đến bảo đảm nhân lực, nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế cấp xã.

Kết nối nguồn lực, chăm lo người có công

Kết nối nguồn lực, chăm lo người có công

Đời sống

(GLO)- Sau hợp nhất tỉnh Gia Lai, công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được các cấp chính quyền triển khai hiệu quả, góp phần chăm lo đời sống người có công và tu bổ, gìn giữ các công trình ghi công liệt sĩ.

null