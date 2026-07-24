Đồng chí Siu Hương thăm, tặng quà gia đình chính sách tại xã Bờ Ngoong, Al Bá và Ia Ko

(GLO)- Chiều 24-7, đồng chí Siu Hương - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng tiêu biểu tại các xã Bờ Ngoong, Al Bá và Ia Ko nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Tại xã Bờ Ngoong, đoàn đã thăm các gia đình ông Kpă Byel (làng Nú), ông Đinh Lă (làng Puih Jri) - đều là bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61-70% và bà Pher (làng Thoong Nha), thân nhân liệt sĩ.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương thăm, tặng quà gia đình bà Pher (làng Thoong Nha, xã Bờ Ngoong). Ảnh: Hà Duy

Tại xã Al Bá, đoàn đến thăm các gia đình ông Rơ Lan Xir (làng Dơ Nông Ó), người có công giúp đỡ cách mạng; ông Siu Kong (làng Ser Dơ Mó), thương binh 47%; và ông Rơ Lan Bil (làng Ser Dơ Mó), người có công giúp đỡ cách mạng.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương thăm, tặng quà gia đình ông Rơ Lan Xir (làng Dơ Nông Ó, xã Al Bá). Ảnh: Hà Duy

Tại xã Ia Ko, đoàn thăm các bệnh binh Rơ Mah Hin, Ra Lan Chual (Rah Lan Chual) và Rơ Mah Grép, đều suy giảm khả năng lao động từ 61-70%.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương thăm, tặng quà gia đình bà Rơ Mah Grép (thôn 3, xã Ia Ko). Ảnh: Hà Duy

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Siu Hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến của các thương binh, bệnh binh, người có công và thân nhân liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh bày tỏ mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực lao động, sản xuất, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển, giàu đẹp.