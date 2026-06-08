Hạ tầng giao thông bất cập cản trở sự phát triển của xã Al Bá

(GLO)- Hạ tầng giao thông còn nhiều bất cập đang ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, vận chuyển nông sản và giao thương của người dân xã Al Bá (tỉnh Gia Lai).

Trước thực trạng đó, địa phương đã đề xuất đầu tư hàng loạt công trình giao thông trọng điểm nhằm tăng cường kết nối, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Hạ tầng giao thông còn nhiều bất cập

Nhiều năm qua, cứ vào mùa mưa, việc phải đi qua cầu treo Amil lại trở thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân các làng Amil, Tung Ke, D’Lâm (xã Al Bá). Bởi lẽ, mặt cầu chắp vá bằng những tấm ván cũ, nhiều vị trí đã mục nát, lồi lõm.

Anh Đinh H’Rúi (ở làng Amil) cho biết: “Cầu này cũ lắm rồi, nhiều chỗ hư hỏng. Mùa mưa thì trơn trượt, bà con bị ngã suốt. Mỗi lần qua cầu là một lần lo sợ nhưng người dân không có lựa chọn nào khác, bởi đây chính là tuyến giao thông duy nhất kết nối đến trung tâm xã”.

Theo người dân địa phương, cầu treo Amil được xây dựng cách đây khoảng 30 năm. Công trình nhiều lần được sửa chữa nhưng hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Vào mùa mưa, mặt cầu trơn trượt, các tấm ván gỗ bong bật, nhiều vị trí mục nát tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Chị Nguyễn Thị Thúy (ở làng D’Lâm) cho hay: “Người dân của 3-4 làng quanh đây đều đi qua cây cầu này để ra trung tâm xã. Các loại nông sản như lúa, mì đều phải vận chuyển qua đây. Mỗi lần trời mưa, ai cũng lo. Bà con mong có cây cầu kiên cố để đi lại thuận lợi hơn”.

Cầu treo Amil xuống cấp nghiêm trọng khiến người dân thấp thỏm mỗi lần đi qua. Ảnh: H.D

Xã Al Bá được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Kông Htok, Ayun và xã Al Bá (cũ). Hiện nay, xã Al Bá vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là về hạ tầng giao thông. Không chỉ cầu treo Amil mà nhiều tuyến đường huyết mạch trên địa bàn xã cũng đang xuống cấp, nhỏ hẹp, thiếu đồng bộ, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và kết nối liên vùng.

Đáng chú ý, cầu sắt nối xã Chư Sê với xã Al Bá hiện chỉ rộng khoảng 3 m, chỉ đủ cho một ô tô lưu thông. Khi 2 xe gặp nhau, một xe phải dừng chờ để nhường đường cho xe còn lại. Cầu cũng chỉ cho phép phương tiện tải trọng tối đa 13 tấn lưu thông nên việc vận chuyển nông sản, vật tư gặp nhiều hạn chế.

Cây cầu sắt nối xã Al Bá với xã Chư Sê chỉ vừa đủ cho 1 xe ô tô đi qua. Ảnh H.D

Ông Phạm Ngọc Thanh - Trưởng Phòng Kinh tế xã Al Bá - cho biết: “Nhiều tuyến giao thông của xã hiện không còn đáp ứng được nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa. Đặc biệt, một số cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng do nguồn lực của địa phương còn hạn chế nên chưa thể đầu tư đồng bộ”.

Theo ông Thanh, xã Al Bá có diện tích rộng, dân cư phân tán, nhu cầu kết nối giao thông rất lớn, trong khi hạ tầng nhiều năm qua chưa được đầu tư tương xứng. Đây chính là “điểm nghẽn” đối với sự phát triển KT-XH của địa phương.

Nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của người dân dù có tiềm năng nhưng chi phí vận chuyển cao, thương lái ngại vào thu mua do đường sá khó đi, nhất là vào mùa mưa.

Kiến nghị đầu tư các công trình động lực

Trước thực trạng trên, xã Al Bá đang kiến nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông trên địa bàn. Ông Ngô Xuân Hiếu - Chủ tịch UBND xã - thông tin: “Xã đã đề xuất tỉnh bổ sung vốn đầu tư công trung hạn để đầu tư nâng cấp tuyến đường liên xã dài khoảng 7,5 km, đồng thời xây mới 2 cây cầu bê tông cốt thép nhằm đảm bảo việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân”.

Theo danh mục đề xuất đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, xã Al Bá đang kiến nghị triển khai nhiều công trình giao thông trọng điểm như: Cầu Amil với tổng vốn khoảng 42,5 tỷ đồng; cầu sắt nối xã Chư Sê - xã Al Bá khoảng 19 tỷ đồng; dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên xã từ cầu sắt đến trung tâm xã Al Bá và đi xã Bờ Ngoong với tổng vốn khoảng 300 tỷ đồng…

Các dự án này được kỳ vọng tạo bước đột phá về kết nối hạ tầng, từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông cho địa phương. Không chỉ giúp người dân đi lại an toàn hơn, việc đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông còn thúc đẩy giao thương, tiêu thụ nông sản, thu hút đầu tư và phát triển KT-XH tại xã vùng khó này.