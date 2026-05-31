Người dân Ia Tul mòn mỏi chờ sửa chữa đường giao thông

(GLO)- Nửa năm sau trận lũ lịch sử do ảnh hưởng bởi bão số 13 (Kalmaegi), nhiều đoạn trên tuyến đường huyết mạch qua xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) vẫn bị sạt lở nghiêm trọng. Người dân phải men theo đường ruộng để đi lại, còn xe chở hàng phải vòng xa gấp nhiều lần trong nỗi lo mùa mưa đang đến gần.

Tuyến đường qua trung tâm xã Ia Tul có khoảng 1,3 km bị hư hỏng nghiêm trọng đến nay vẫn chưa thể khôi phục. Ảnh M.P

Giữa cái nắng gắt cuối mùa khô, những chiếc xe máy chở nông sản vẫn phải chậm chạp men theo lối đi tạm dưới ruộng để vượt qua đoạn đường bị lũ cuốn trôi từ nhiều tháng trước. Có đoạn, người đi xe máy, xe đạp phải xuống dắt bộ vì nền đất lồi lõm, trơn trượt. Mỗi khi xe công nông hoặc xe tải nhỏ đi qua, bụi đường cuộn lên mù mịt.

Tháng 11-2025, nước lũ trên sông Ba dâng cao đã ảnh hưởng nặng nề tại xã Ia Tul với tổng thiệt hại ước tính khoảng 170 tỷ đồng. Trong đó, hệ thống hạ tầng giao thông bị tàn phá rất nghiêm trọng.

Tuyến đường trục chính dài hơn 21,6 km nối từ phường Ayun Pa qua xã Ia Tul đến xã Ia Pa bị hư hỏng nặng tại nhiều vị trí. Riêng đoạn qua trung tâm xã Ia Tul dài khoảng 1,3 km đến nay vẫn chưa thể khôi phục.

Tại khu vực sạt lở, nhiều vị trí nền đường và mái ta luy bị khoét sâu 1,5-3 mét, tạo thành những hàm ếch lớn, sụt lún nghiêm trọng.

Nhiều vị trí nền đường và mái ta luy bị xói lở sâu 1,5-3 m, xuất hiện hàm ếch, sụt lún nghiêm trọng, thậm chí có đoạn bị cuốn trôi hoàn toàn. Ảnh: M.P

Có đoạn mặt đường bê tông bị cuốn trôi hoàn toàn, hệ thống cống thoát nước hư hỏng, mặt đường bê tông xi măng bị phá vỡ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Hiện nay, do tuyến đường chưa được sửa chữa nên việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Xe tải và các phương tiện chở nông sản buộc phải đi đường vòng với quãng đường dài gấp gần 3 lần so với trước đây.

Ông Hồ Đình Tòng (buôn Bía B) cho biết: “Giờ phải đi đường vòng. Nếu chở hàng hóa, chở lúa thì tiền công vận chuyển tăng gấp 3 lần. Có khi chở xong lúa, tiền lời chẳng còn bao nhiêu”.

Không chỉ ảnh hưởng đến việc vận chuyển nông sản, tuyến đường hư hỏng còn tác động lớn đến đời sống của hàng trăm hộ dân trong xã. Theo ông Phạm Văn Đức - Chủ tịch UBND xã Ia Tul, đây là địa bàn đặc biệt khó khăn với tỷ lệ hơn 27% hộ nghèo và cận nghèo, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số.

“Tuyến đường bị hư hỏng đã ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 800 hộ với gần 3.600 người dân. Việc đi lại, học tập của học sinh cũng như vận chuyển nông sản của bà con đều gặp rất nhiều trở ngại” - ông Đức cho biết.

Hiện tuyến đường chưa được sửa chữa, người dân phải đi xuống ruộng mới có thể lưu thông, còn phương tiện chở hàng hóa buộc đi đường vòng với chiều dài gấp 3 lần so với trước đây. Ảnh: M.P

Điều khiến người dân thấp thỏm nhất là mùa mưa năm nay đang đến gần, trong khi tuyến đường vẫn chưa được gia cố, sửa chữa. Nếu mưa lớn xuất hiện, nhiều đoạn đường có nguy cơ tiếp tục bị sạt lở, chia cắt hoàn toàn. Ông Ksor Alut (buôn Broăi) bày tỏ: “Sắp vào mùa mưa, bà con rất lo. Chúng tôi mong sớm sửa đường để còn làm ăn và có đường chạy lũ”.

Mùa mưa lũ đang đến rất gần nhưng tuyến đường vẫn chưa được sửa chữa khiến người dân ở đây vô cùng lo lắng. Ảnh: M.P

Theo UBND xã Ia Tul, kinh phí sửa chữa đoạn đường này khoảng 15 tỷ đồng. Địa phương đã đề xuất phương án sửa chữa tuyến đường như đắp lại nền đường, làm mới mặt đường bê tông, gia cố mái ta luy và mở rộng nền đường tại các vị trí sạt lở nặng. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí lớn, vượt khả năng cân đối của địa phương nên việc triển khai vẫn còn nhiều khó khăn.

Chiều muộn, trên con đường tạm bợ men theo ruộng, những chuyến xe chở lúa vẫn nhích từng chút để vượt qua đoạn sạt lở. Với người dân Ia Tul, điều họ mong mỏi lúc này không chỉ là một tuyến đường được sửa chữa, mà còn là sự yên tâm trước mùa mưa lũ đang đến rất gần.