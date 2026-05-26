Xe máy va chạm xe tải khiến 1 người tử vong ở xã Bình Hiệp

(GLO)- Sáng 26-5, lãnh đạo UBND xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22 giờ 45 phút ngày 25-5, tại tuyến đường giao thông liên xã qua địa bàn thôn Thuận Hạnh, xã Bình Hiệp.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: ĐVCC

Thời điểm này, ô tô tải biển kiểm soát 47P-19xx do anh Tạ Văn Đ. (SN 1992, trú thôn Thuận Hiệp, xã Bình Hiệp) điều khiển theo hướng Tây - Đông, khi đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với xe máy biển số 77H1-134xx do ông Nguyễn Tiến D. (SN 1962, trú thôn Hòa Mỹ, xã Bình Hiệp) điều khiển di chuyển theo hướng ngược lại.

Hậu quả ông D. tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.