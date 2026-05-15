Người dân phường An Khê giao nộp súng AK cùng 27 viên đạn

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Công an phường An Khê (tỉnh Gia Lai) vừa tiếp nhận khẩu súng AK, 27 viên đạn và 2 hộp tiếp đạn do một công dân trên địa bàn giao nộp.

Theo đó, vào ngày 12-5, ông Lê Bình (SN 1978, trú tổ dân phố 1 Tây Sơn, phường An Khê) mang số súng, đạn nói trên đến trụ sở Công an phường An Khê giao nộp.

Ông Lê Bình giao nộp vũ khí cho Công an phường An Khê. Ảnh: ĐVCC

Theo ông Bình trình bày, số vũ khí trên là của bố ông Bình cất giữ từ thời chiến tranh, sau ngày đất nước hòa bình, ông cụ giữ làm kỷ vật.

Vừa qua được Công an phường tuyên truyền, ông Bình hiểu được các quy định pháp luật liên quan đến vũ khí quân dụng nên mang súng đạn đến giao nộp.

Thời gian qua, Công an phường An Khê đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; qua đó nâng cao ý thức người dân trong việc tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

