Tỉnh Gia Lai cấm nuôi chim yến trong khu dân cư, trung tâm đô thị

(GLO)- Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai vừa thông qua nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn nhằm tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, những năm gần đây, ngành chăn nuôi trên địa bàn phát triển mạnh theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, tình trạng chăn nuôi nhỏ lẻ xen kẽ trong các khu đô thị, khu dân cư vẫn còn phổ biến, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh.

Đáng chú ý, toàn tỉnh Gia Lai có khoảng 3.000 cơ sở nuôi chim yến. Sự phát triển tự phát của loại hình này, cùng việc sử dụng loa phát âm thanh để dẫn dụ chim yến, đã gây ô nhiễm tiếng ồn và phát sinh nhiều tranh chấp, khiếu nại trong thời gian qua do thiếu cơ sở pháp lý để xử lý. Nghị quyết mới áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, ngoại trừ các trường hợp nuôi động vật làm cảnh hoặc phục vụ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm không gây ô nhiễm môi trường.

Các cơ sở nuôi chim yến phải nằm ngoài khu vực cấm chăn nuôi và cách khu dân cư tối thiểu 300m. Ảnh: An Nhiên

Theo quy định, các khu vực không được phép chăn nuôi, gồm các phường trung tâm, khu đô thị, khu dân cư tập trung và các khu vực quy hoạch trung tâm hành chính tại các xã, phường theo danh mục cụ thể ban hành kèm theo nghị quyết. Đối với hoạt động nuôi chim yến, các cơ sở chỉ được phép hoạt động ngoài khu vực cấm chăn nuôi và phải bảo đảm khoảng cách tối thiểu 300m tính từ rìa khu dân cư, nhằm hạn chế tác động đến đời sống người dân.

Nghị quyết cũng quy định lộ trình xử lý đối với các cơ sở hiện hữu. Theo đó, các cơ sở chăn nuôi hoạt động trước thời điểm nghị quyết có hiệu lực nhưng nằm trong khu vực cấm phải chấm dứt hoạt động hoặc di dời đến địa điểm phù hợp. Các nhà nuôi chim yến không đáp ứng điều kiện về vùng nuôi được phép tiếp tục tồn tại nhưng phải giữ nguyên hiện trạng, không được cơi nới hoặc mở rộng quy mô. Đặc biệt, các nhà yến nằm trong khu dân cư hoặc cách khu dân cư dưới 300m bị nghiêm cấm sử dụng loa phát âm thanh để dẫn dụ chim yến.

Theo nghị quyết vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai thông qua ngày 29-5, một số khu vực đô thị đặc biệt sẽ cấm hoàn toàn hoạt động nuôi chim yến, gồm toàn bộ các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam và Pleiku. Đối với các xã, phường còn lại, vùng cấm chăn nuôi và vùng nuôi chim yến được xác định cụ thể theo danh mục ban hành kèm theo nghị quyết.