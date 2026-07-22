Khẩn trương khắc phục các hạng mục xuống cấp tại khu neo đậu tránh trú bão Cảng cá Tam Quan

(GLO)- Sau nhiều năm khai thác, một số hạng mục tại khu neo đậu tránh trú bão Cảng cá Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tàu cá.

Việc sửa chữa, khắc phục các hạng mục xuống cấp đang được đặt ra cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn cho tàu cá trong mùa mưa bão.

Hạ tầng xuống cấp, tiềm ẩn rủi ro

Khu neo đậu tránh trú bão Cảng cá Tam Quan đang bước vào giai đoạn cao điểm chuẩn bị ứng phó với mưa bão. Tuy nhiên, nhiều trụ neo đã hư hỏng, một số kết cấu chìm trong luồng tàu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tàu cá khi vào tránh trú.

Một số trụ neo tại khu neo đậu tránh trú bão Cảng cá Tam Quan xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tàu cá khi vào tránh trú. Ảnh: N.T

Ông Đặng Văn Dẫn - Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan - cho hay: Khu neo đậu tránh trú bão hiện có 119 trụ neo. Qua kiểm tra, 6 trụ neo đã hư hỏng, trong đó có 2 trụ bị tàu va gãy, phần kết cấu chìm dưới luồng ra vào cảng. Nhiều trụ khác xuất hiện tình trạng nứt, bể, rỗ bề mặt, lộ cốt thép, ảnh hưởng đến khả năng khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo ông Dẫn, trong điều kiện bình thường, các hư hỏng chưa ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, khi biển động, tàu cá tập trung vào cảng tránh trú sẽ làm tăng nguy cơ va chạm.

Nếu không được khắc phục kịp thời, một số khu vực có thể phải hạn chế hoặc tạm dừng khai thác, gây khó khăn cho việc điều phối tàu cá khi có tình huống khẩn cấp.

Đối với ngư dân khai thác hải sản xa bờ, đặc biệt là nghề câu cá ngừ đại dương, tàu cá thường có giá trị đầu tư lớn. Vì vậy, khi xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão, việc đưa tàu vào khu neo đậu an toàn để tránh trú, hạn chế thiệt hại luôn được đặt lên hàng đầu.

Ông Mai Tiến - chủ tàu cá ở phường Hoài Nhơn Bắc - chia sẻ: “Tàu cá hiện có giá trị lớn. Nếu va phải trụ neo hư hỏng hoặc vật cản trong khu neo đậu, thiệt hại sẽ rất lớn. Chúng tôi mong các hạng mục xuống cấp sớm được sửa chữa để ngư dân yên tâm đưa tàu vào tránh trú khi biển động”.

Ưu tiên khắc phục hạng mục cấp bách

Trước thực trạng trên, ngày 19-6, UBND tỉnh thống nhất chủ trương duy tu, bảo dưỡng và tháo dỡ các trụ neo hư hỏng tại khu neo đậu tránh trú bão Cảng cá Tam Quan với kinh phí dự kiến hơn 4,8 tỷ đồng.

Theo ông Trần Quốc Khánh - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, phương án trước mắt là tháo dỡ 6 trụ neo bị hư hỏng nặng; xử lý các kết cấu chìm dưới nước, thu dọn phế thải để loại bỏ vật cản trong luồng tàu. Đây là những hạng mục ưu tiên nhằm bảo đảm an toàn cho tàu cá ra vào cảng trong mùa mưa bão.

Đối với 113 trụ neo còn lại, ngành chức năng sẽ sửa chữa, gia cố các vị trí xuống cấp, xử lý những khu vực bê tông bị hư hỏng, ăn mòn; đồng thời lắp đặt bổ sung biển báo phản quang để tăng khả năng nhận diện vào ban đêm hoặc khi thời tiết xấu. Việc này giúp ngư dân xác định rõ vị trí trụ neo và khu vực neo đậu phù hợp, góp phần hạn chế nguy cơ va chạm.

Ông Khánh cho biết: Việc khắc phục sẽ được thực hiện đồng bộ, vừa xử lý hư hỏng trước mắt, vừa bảo đảm hiệu quả quản lý, khai thác lâu dài. Các trụ neo còn sử dụng được sẽ được quản lý, hướng dẫn khai thác đúng quy định; những trụ hư hỏng, nằm trong luồng tàu sẽ được tháo dỡ, xử lý dứt điểm. Hệ thống báo hiệu, nhận diện an toàn cũng được bổ sung sau khi hoàn thành.

Khu neo đậu tránh trú bão Cảng cá Tam Quan giữ vai trò quan trọng đối với đội tàu khai thác xa bờ ở khu vực phía Bắc tỉnh. Trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp, việc sớm xử lý các điểm mất an toàn không chỉ bảo vệ tính mạng, tài sản ngư dân mà còn bảo đảm hoạt động khai thác thủy sản an toàn, hiệu quả.

Vì vậy, cần nhanh chóng hoàn tất thủ tục, triển khai các hạng mục cấp thiết để khu neo đậu phát huy vai trò nơi tránh trú an toàn cho tàu cá khi có bão, áp thấp nhiệt đới.