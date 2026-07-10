Hỗ trợ khẩn cấp các chủ tàu bị thiệt hại trong vụ cháy ở cảng cá Tam Quan

(GLO)- Sáng 10-7, các phường Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Đông và Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 5 triệu đồng/gia đình cho 8 chủ tàu có phương tiện bị thiệt hại trong vụ cháy tại cảng cá Tam Quan nhằm giúp ngư dân vượt qua khó khăn trước mắt.

Lãnh đạo phường Hoài Nhơn Đông (bên phải) thăm, động viên chủ tàu cá bị thiệt hại trong vụ cháy tại cảng cá Tam Quan. Ảnh: Ánh Nguyệt

Trước đó, tối 9-7, vụ cháy xảy ra tại khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan đã được lực lượng chức năng khống chế và dập tắt sau hơn 3 giờ. Theo báo cáo của UBND phường Hoài Nhơn Bắc, thống kê ban đầu, vụ hỏa hoạn làm 8 tàu cá bị thiệt hại, trong đó 6 tàu bị cháy hoàn toàn và 2 tàu bị cháy một phần.

Vụ cháy tại cảng Tam Quan thiêu rụi hoàn toàn 6 tàu cá của ngư dân. Ảnh: CTV

Lãnh đạo phường Hoài Nhơn Bắc thăm, động viên chủ tàu cá có tàu bị cháy. Ảnh: CTV

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều ngư lưới cụ, nhiên liệu dự trữ và trang thiết bị phục vụ khai thác hải sản trên các tàu. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.