Hỗ trợ khẩn cấp các chủ tàu bị thiệt hại trong vụ cháy ở cảng cá Tam Quan

(GLO)- Sáng 10-7, các phường Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Đông và Hoài Nhơn (tỉnh Gia Lai) đã đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ 5 triệu đồng/gia đình cho 8 chủ tàu có phương tiện bị thiệt hại trong vụ cháy tại cảng cá Tam Quan nhằm giúp ngư dân vượt qua khó khăn trước mắt.
Trước đó, tối 9-7, vụ cháy xảy ra tại khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan đã được lực lượng chức năng khống chế và dập tắt sau hơn 3 giờ. Theo báo cáo của UBND phường Hoài Nhơn Bắc, thống kê ban đầu, vụ hỏa hoạn làm 8 tàu cá bị thiệt hại, trong đó 6 tàu bị cháy hoàn toàn và 2 tàu bị cháy một phần.
Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều ngư lưới cụ, nhiên liệu dự trữ và trang thiết bị phục vụ khai thác hải sản trên các tàu. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.
(GLO)- Tối 9-7, một vụ cháy lớn xảy ra tại khu vực cảng cá Tam Quan thuộc phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) khiến nhiều tàu cá đang neo đậu bốc cháy. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực triển khai công tác chữa cháy.
(GLO)- Ngày 8-7, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có Công điện số 45/CĐ-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trong năm 2026.
(GLO)- Sáng 8-7, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã đi khảo sát thực tế về tình hình sản xuất và đời sống của nhân dân tại các làng thuộc xã Canh Liên.
(GLO)- Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng năm 2026 của tỉnh Gia Lai tăng 8,21% so với cùng kỳ năm trước. Con số này tương đồng với bức tranh chung của cả nước, phản ánh rõ xu hướng phục hồi và tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì ở mức cao trong nửa đầu năm.
(GLO)- Ngày 7-7, Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai và Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Trong đó, xác định chuyển đổi số, củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả phong trào thi đua và chăm lo an sinh xã hội là nhiệm vụ trọng tâm.
(GLO)- Sáng 7-7, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026.
(GLO)- Chiều 6-7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm thúc đẩy triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) giai đoạn 2026-2035 (giai đoạn I: từ năm 2026 đến năm 2030). Hội nghị kết nối từ điểm cầu Trung ương đến 34 tỉnh, thành phố.
(GLO)- Chiều 3-7, tại Văn phòng Tỉnh ủy, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã chủ trì buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) về kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030.
(GLO)- Ngày 3-7, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phan Đình Hòa cho biết: Đoàn công tác của UBND tỉnh, Báo Thanh Niên và Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã đến phường Hoài Nhơn Bắc làm việc với thân nhân gia đình để phục vụ cho việc giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ Trần Văn Khôi (hy sinh tại Trường Sa).
(GLO)- Chiều 2-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh chủ trì cuộc họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Hội đồng. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành là thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL.
(GLO)- Sáng 2-7, Đoàn công tác của tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp dẫn đầu đã đi kiểm tra thực địa dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khu vực 6, phường Nhơn Bình (giai đoạn 3), nay thuộc khu phố 6, phường Quy Nhơn Đông.
(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng Thành phố Hồ Chí Minh nhất định sẽ vươn lên mạnh mẽ, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, nơi tên gọi Hồ Chí Minh ngày càng tỏa sáng bằng thành tựu, văn hóa, con người, khát vọng và trách nhiệm với Tổ quốc.
(GLO)- Sáng 30-6, đoàn công tác do Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã làm việc với Công an tỉnh Gia Lai về công tác phòng, chống ma túy.
(GLO)- Ngày 30-6, UBND xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị công bố quy hoạch chung của xã đến năm 2045. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tham dự hội nghị.
(GLO)- Chiều 30-6, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
(GLO)- Chiều 30-6, tại Trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã tiếp và làm việc với bà Caroline Beresford - Đại sứ New Zealand tại Việt Nam. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân.