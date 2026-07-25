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Thời sự

Chủ động các giải pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh

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MINH QUÂN
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(GLO)- Chiều 25-7, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chủ trì cuộc họp với các doanh nghiệp, thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu để nghe báo cáo tình hình cung ứng xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Theo Sở Công Thương, trước những diễn biến leo thang tại khu vực Trung Đông, hoạt động cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đang chịu áp lực về nguồn cung. Tuy nhiên, hiện nguồn cung cơ bản vẫn đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân. Một số cửa hàng xuất hiện tình trạng thiếu hàng cục bộ nhưng chưa xảy ra đứt gãy nguồn cung trên diện rộng. Đến nay, ngành chức năng chưa phát hiện trường hợp lợi dụng tình hình để đầu cơ, găm hàng, tăng giá hoặc ngừng bán trái quy định.

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Quang cảnh cuộc họp đánh giá tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Nhật Trường

Tại cuộc họp, đại diện các doanh nghiệp, thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu khẳng định sẽ chủ động nguồn hàng, bảo đảm đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Đại diện Công ty TNHH MTV Petrolimex Gia Lai - đơn vị đang cung ứng khoảng 50% sản lượng xăng dầu của toàn tỉnh, ông Phạm Ngọc Khuyến, Chủ tịch Công ty cho biết, thời gian qua đơn vị luôn thực hiện đầy đủ các hợp đồng đã ký kết với các thương nhân đầu mối và sẽ tiếp tục duy trì ổn định việc cung ứng trong thời gian tới. Trường hợp nguồn cung gặp khó khăn khách quan, việc giao hàng có thể chậm trong thời gian ngắn nhưng vẫn bảo đảm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Ông Khuyến cũng kiến nghị Sở Công Thương và các ngành chức năng tăng cường giám sát hoạt động bán hàng của các cửa hàng, đại lý xăng dầu, nhất là các cửa hàng, đại lý nhượng quyền, nhằm kiểm soát việc thực hiện đúng các hợp đồng đã ký với thương nhân đầu mối, hạn chế tình trạng dồn nhu cầu về một doanh nghiệp khi nguồn cung biến động.

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Lãnh đạo Petrolimex Gia Lai báo cáo tình hình cung ứng xăng dầu. Ảnh: Nhật Trường

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành, doanh nghiệp, thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu chủ động, linh hoạt triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Đồng thời, giao Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi sát diễn biến thị trường, cập nhật tình hình nguồn cung hằng ngày để kịp thời tham mưu các giải pháp điều hành phù hợp.

Trong bối cảnh hiện nay, bên cạnh việc bảo đảm nguồn cung cho hệ thống bán lẻ, Sở Công Thương và các doanh nghiệp cần chủ động dự báo nhu cầu, ưu tiên cung ứng xăng dầu cho phương tiện, máy móc thi công các công trình, dự án đầu tư công và đầu tư tư nhân đang triển khai trên địa bàn. Đồng thời, tính toán nhu cầu tiêu thụ trong những năm tới để đề xuất Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các thương nhân đầu mối bổ sung nguồn hàng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu kết luận cuộc họp. Ảnh: Nhật Trường

Đối với Petrolimex Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đơn vị duy trì lượng dự trữ hợp lý, ưu tiên cung ứng xăng dầu phục vụ các công trình, dự án trọng điểm và các lĩnh vực sản xuất thiết yếu. Trong mọi tình huống, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải đặt lợi ích chung lên hàng đầu, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng găm hàng, chậm cung ứng hoặc làm gián đoạn nguồn cung, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao các sở, ngành tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh năng lượng và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.

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