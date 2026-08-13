Sáp nhập 14 công ty lâm nghiệp thành Công ty TNHH Lâm nghiệp Gia Lai

(GLO)- Ngày 12 - 8, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 3383/QĐ-UBND về việc sáp nhập 14 công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu lại doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Theo quyết định, Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn là doanh nghiệp nhận sáp nhập. 13 công ty được sáp nhập gồm: Hà Thanh, Sông Kôn, Đăk Roong, Hà Nừng, Ia Pa, Ka Nák, Kông Chiêng, Kông Chro, Kông H'de, Krông Pa, Lơ Ku, Sơ Pai và Trạm Lập.

Sau sáp nhập, doanh nghiệp mang tên Công ty TNHH Lâm nghiệp Gia Lai, trụ sở tại số 1134 Hùng Vương, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai. UBND tỉnh Gia Lai là cơ quan đại diện chủ sở hữu. Công ty có vốn điều lệ hơn 287,7 tỷ đồng, tổ chức quản lý gồm Hội đồng thành viên, Giám đốc và Ban kiểm soát.

Công nhân Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn chăm sóc, ươm cây giống phục vụ trồng rừng. Ảnh: PHAN TUẤN

Công ty TNHH Lâm nghiệp Gia Lai kế thừa toàn bộ vốn, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp và các nghĩa vụ của các doanh nghiệp được sáp nhập; đồng thời thực hiện quản lý vốn, tài sản nhà nước, đầu tư, chế biến và thương mại lâm sản, phát triển tín chỉ các bon, ứng dụng công nghệ GIS, phòng cháy, chữa cháy rừng và thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phát triển rừng tự nhiên.

Doanh nghiệp được định hướng phát triển rừng trồng gỗ lớn gắn với chế biến, hình thành chuỗi giá trị từ sản xuất giống, trồng, khai thác đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm; phấn đấu trở thành doanh nghiệp lâm nghiệp mạnh của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

UBND tỉnh yêu cầu các doanh nghiệp rà soát, kiểm kê, đối chiếu và hoàn thiện hồ sơ về vốn, tài sản, đất đai, công nợ, đầu tư, nghĩa vụ tài chính và lao động để bàn giao, bảo đảm không thất thoát vốn, tài sản nhà nước. Công ty sau sáp nhập có trách nhiệm hoàn tất thủ tục đăng ký doanh nghiệp, xây dựng điều lệ, quy chế quản lý, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030.