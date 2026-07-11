Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

(GLO)- Tại buổi làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai vào c hiều 10-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp yêu cầu đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Cùng làm việc có lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Nội vụ và Chi cục Kiểm lâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai. Ảnh: N.D

Theo báo cáo tại buổi làm việc, Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai được thành lập trên cơ sở hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ của tỉnh với tổng diện tích được giao quản lý là 487.864,81 ha. Trong đó, diện tích rừng tự nhiên khoảng 309.780,75 ha; rừng trồng khoảng 60.981,69 ha và diện tích chưa có rừng là 117.102,46 ha.

Sau gần 1 tháng chính thức đi vào hoạt động, Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai nhanh chóng ổn định bộ máy, không để xảy ra khoảng trống trong công tác quản lý diện tích rừng và đất chưa có rừng được giao.

Ban đã tiếp nhận bộ máy, nhân sự, tài sản, tài chính, hồ sơ tài liệu và các nhiệm vụ từ 29 ban quản lý rừng phòng hộ trước hợp nhất; chủ động triển khai công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng…

Diện tích rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai quản lý có địa hình đồi dốc, xa khu dân cư. Ảnh: N.D

Bên cạnh đó, Ban đã chỉ đạo các trạm bảo vệ rừng duy trì lực lượng, thường xuyên tuần tra, kiểm tra diện tích rừng được giao quản lý; thường xuyên kiểm tra những khu vực có nguy cơ cháy cao, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, dụng cụ sẵn sàng ứng phó khi có xảy ra cháy rừng, nhất là ở khu vực phía Đông tỉnh.

Hiện nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai gặp không ít những khó khăn, vướng mắc như: địa bàn quản lý rộng, xa khu dân cư; thiếu nhân lực quản lý, bảo vệ rừng; nhiều dự án chuyển tiếp từ 29 ban quản lý rừng phòng hộ trước hợp nhất…

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai đã kiến nghị cần có quy chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương cấp xã với Ban trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng.

Cùng với đó, tỉnh xem xét cho chủ trương về việc tiếp tục ký hợp đồng đối với toàn bộ số lao động bảo vệ rừng đang làm việc theo Quyết định số 105/QĐ-UBND từ nguồn kinh phí đã cấp đầu năm 2026 đến khi UBND tỉnh có quyết định khác thay thế; đồng thời, quan tâm đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ kinh phí từ ngân sách Trung ương để triển khai hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phát triển rừng.

Bên cạnh đó, Ban cũng kiến nghị tỉnh cho chủ trương xây dựng Đề án chuyển đổi số trong quản lý rừng; đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý rừng thống nhất; kiện toàn chức danh Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai; xem xét có hướng giải quyết chế độ nghỉ việc theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ cho viên chức đủ điều kiện; bố trí kinh phí sửa chữa trụ sở, nhà làm việc của Ban và các trạm trực thuộc…

Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng Vườn quốc gia Kon Ka Kinh sử dụng Flycam để phát hiện sớm nguy cơ cháy rừng. Ảnh: N.D

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai khi không để đứt gãy công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong điều kiện mới hợp nhất, diện tích rừng và đất lâm nghiệp quản lý rộng, địa hình phức tạp, khối lượng công việc lớn...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong thời gian tới, Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai khẩn trương kiện toàn chức danh Giám đốc, sắp xếp cán bộ và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng phù hợp.

Cùng với đó, xây dựng quy chế phối hợp giữa Ban với các sở, ngành, UBND các xã, phường có rừng và đất lâm nghiệp; xây dựng phương án quản lý rừng bền vững, tăng cường tuần tra, kiểm soát không để xảy ra điểm nóng.

Tiếp tục triển khai những công việc chuyển tiếp từ các đơn vị sáp nhập; đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, kiểm kê rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng quy định.

Ngoài ra, Ban cần chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đảm bảo lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng phù hợp trong tình hình mới. Đặc biệt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa dữ liệu trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng…