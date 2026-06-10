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Công bố quyết định về tổ chức bộ máy và cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai

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NGUYỄN DIỆP NGUYỄN DIỆP
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(GLO)- Sáng 10-6, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hội nghị công bố các quyết định về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và triển khai nhiệm vụ của Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai trong thời gian tới.

Tại hội nghị, đại diện Phòng Tổ chức cán bộ (Sở Nông nghiệp và Môi trường) đã công bố quyết định thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai; công bố các quyết định về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ của Ban.

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Ông Nguyễn Văn Hoan - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trao quyết định bổ nhiệm 2 Phó giám đốc và Kế toán trưởng Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai. Ảnh: N.D

Theo đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai gồm Ban lãnh đạo, 2 phòng chuyên môn nghiệp vụ và 11 trạm bảo vệ rừng. Ông Trương Văn Thắng - Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ (Sở Nông nghiệp và Môi trường) và ông Nguyễn Văn Tường - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Phú Nhơn được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai là đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường, có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng bền vững theo Quy chế quản lý rừng, quy định của pháp luật về lâm nghiệp. Theo dõi diễn biến rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, phòng cháy chữa cháy rừng; khoán bảo vệ và phát triển rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo quy định của Chính phủ…

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Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Văn Hoan phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.D

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Văn Hoan ghi nhận cống hiến của lãnh đạo 29 ban quản lý rừng phòng hộ trước hợp nhất đã có nhiều đóng góp trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Nguyễn Văn Hoan, việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai trên cơ sở hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ trước đây mở ra một chương mới nhằm thống nhất đầu mối, nâng cao hiệu quả trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

Ông đề nghị lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng thay thế. Thường xuyên cập nhật, trao đổi thông tin để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.

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