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Cử tri phường Thống Nhất kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh

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ANH HUY ANH HUY
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(GLO)- Sáng 5-8, Thường trực HĐND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND phường sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.

Tại hội nghị, đại biểu HĐND phường thông tin kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND phường khóa XIV; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp.

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Cử tri tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Hội nghị đã ghi nhận 20 ý kiến, kiến nghị của cử tri, tập trung vào các nội dung như: tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị; bảo đảm an toàn giao thông; khắc phục tình trạng ngập úng, xuống cấp của hệ thống đường giao thông, vỉa hè và thoát nước; xử lý tình trạng xả rác không đúng nơi quy định và lấn chiếm vỉa hè.

Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị các cấp, ngành quan tâm bố trí địa điểm sinh hoạt cộng đồng sau khi sáp nhập tổ dân phố; sửa chữa nhà rông, giọt nước và nâng cấp các dụng cụ thể thao ngoài trời tại tổ dân phố Plei Kep nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và rèn luyện sức khỏe của người dân.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Bá Bính

Các ý kiến được đại biểu HĐND và lãnh đạo địa phương ghi nhận, giải đáp. Những nội dung thuộc thẩm quyền được tiếp thu để xem xét xử lý; các vấn đề vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp, kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết theo quy định.

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