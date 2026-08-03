Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai dự sinh hoạt chi bộ làng Nang Long - O Sơr

(GLO)- Sáng 3-8, đồng chí Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai dự sinh hoạt chi bộ định kỳ tháng 8 tại Chi bộ làng Nang Long - O Sơr (xã Gào) và trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình chính sách.

Chi bộ làng Nang Long - O Sơr hiện có 74 đảng viên. Trong tháng 7, Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực lao động sản xuất, hoàn thành gieo trồng vụ mùa, chăm sóc và tái canh cà phê; vận động 96 hộ đăng ký mua phân bón trả chậm.

Công tác phòng - chống sốt xuất huyết được tuyên truyền đến 165 hộ dân; hoạt động chuyển đổi số thu hút hơn 170 hộ tham gia.

Đảng viên Chi bộ làng Nang Long - O Sơr tham gia ý kiến tại buổi sinh hoạt. Ảnh: Bá Bính

Hiện làng có 24 hộ nghèo và 25 hộ cận nghèo. Chi bộ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, triển khai các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên, hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên tập trung thảo luận về tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân sau sáp nhập. Đồng thời, đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, phát huy vai trò nêu gương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; quan tâm nâng cao đời sống nhân dân, hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Quang cảnh buổi sinh hoạt chi bộ. Ảnh: Bá Bính

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Trần Minh Sơn ghi nhận những kết quả Chi bộ làng Nang Long - O Sơr đạt được trong thời gian qua; đề nghị Chi bộ tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị, đánh giá đúng thực trạng, nhất là những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để xác định nguyên nhân và đề ra giải pháp phù hợp, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng yêu cầu Chi bộ tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên; quan tâm tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, phối hợp quản lý, giáo dục con em trong làng, nhất là thanh thiếu niên; chủ động phòng ngừa tình trạng sử dụng ma túy, tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng, độ chế xe trái quy định; kịp thời tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, Chi bộ cần tiếp tục vận động nhân dân tham gia giữ gìn, duy tu đường giao thông nông thôn; đề xuất cấp có thẩm quyền quan tâm nâng cấp, mở rộng các tuyến đường cần thiết; chăm lo công tác giảm nghèo, quan tâm gia đình chính sách và hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Đồng chí Trần Minh Sơn trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà "Đại đoàn kết" cho gia đình chính sách làng Nang Long - O Sơr. Ảnh: Bá Bính

Dịp này, đồng chí Trần Minh Sơn đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” trị giá 60 triệu đồng cho gia đình bà Linh, thuộc diện gia đình chính sách trong làng.