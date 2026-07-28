UBND phường Hội Phú công bố các quyết định về công tác cán bộ

(GLO)- Chiều 27-7, UBND phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo UBND phường Hội Phú trao các quyết định về công tác cán bộ, Ảnh: ĐVCC

Tại hội nghị, bà Võ Thị Hương Duyên - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hội Phú đã công bố các quyết định về công tác cán bộ theo thẩm quyền của UBND phường.

Theo đó, UBND phường bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Nga - Công chức Phòng Văn hóa - Xã hội giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội; bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Minh - nguyên Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị (trước khi tổ chức lại) giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nông nghiệp - Hạ tầng và Đô thị; bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Vũ - Công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; điều động, bổ nhiệm ông Lê Trung Thành - Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nông nghiệp - Hạ tầng và Đô thị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Minh Nghĩa đề nghị trên cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; chủ động, sáng tạo trong công tác, góp phần xây dựng tập thể cơ quan vững mạnh, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.