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Tòa soạn-Bạn đọc

Học sinh lớp 8 tử vong tại đập dâng trên sông Hà Thanh

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Chiều 17-8, lãnh đạo phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 1 học sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 17-8, tại đập dâng Phú Hòa trên sông Hà Thanh, thuộc địa bàn khu phố 8, phường Quy Nhơn Bắc.

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Hiện trường vụ việc. Ảnh: Thanh Trí

Thời điểm trên, em Nguyễn Hữu D. (SN 2012, trú khu phố 3, phường Quy Nhơn Bắc) cùng 3 người bạn đi xe máy điện đến khu vực đập Phú Hòa dạo chơi. Tại đây, D. làm rơi chìa khóa xe xuống đập nên xuống nhặt thì bị đuối nước.

Khi phát hiện bạn gặp nạn, 3 em nhỏ đi cùng vội chạy đi tìm người lớn ở gần đó đến giúp đỡ. Tuy nhiên khi người dân đưa được D. lên bờ thì em đã tử vong.

Được biết, D. là học sinh lớp 8 Trường THCS Trần Quang Diệu (phường Quy Nhơn Bắc).

Chiều 17-8, Công an phường Quy Nhơn Bắc phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai và cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm, xác định nguyên nhân vụ việc.

Chiều cùng ngày, nạn nhân đã được Đội SOS 115 - Bình Định đưa về nhà để lo hậu sự.

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