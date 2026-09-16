Gỡ vướng để đẩy nhanh di dời 2 cụm công nghiệp

(GLO)- Việc di dời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại Cụm công nghiệp Nhơn Bình và Quang Trung đang chậm so với kế hoạch do còn nhiều vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ và hạ tầng nơi đến.

Tỉnh Gia Lai đang tập trung rà soát, giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, đồng thời hoàn thiện hạ tầng Cụm công nghiệp Bùi Thị Xuân để đẩy nhanh tiến độ di dời.

Chậm tiến độ vì nhiều vướng mắc

Cụm công nghiệp (CCN) Quang Trung (phường Quy Nhơn Nam) rộng khoảng 5,6 ha, hiện có gần 30 DN và 2 cơ sở sản xuất đang hoạt động, phần lớn là DN nhỏ và vừa. Do nằm sát khu dân cư đông đúc nên trong quá trình hoạt động, CCN phát sinh nhiều hệ lụy về môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân, nhất là tình trạng tiếng ồn, mùi hôi, bụi.

Trong khi đó, CCN Nhơn Bình (phường Quy Nhơn Đông) rộng hơn 35 ha, hiện có gần 40 DN đang hoạt động với các ngành nghề chính như sản xuất cơ khí, xây dựng, thương mại - dịch vụ. CCN cũng nằm gần khu dân cư nên quá trình hoạt động ảnh hưởng đến đời sống dân sinh, cảnh quan, môi trường và không còn phù hợp với quy hoạch chung đô thị khu vực Quy Nhơn.

Các sở, ban, ngành đang tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ di dời Cụm công nghiệp Quang Trung và Cụm công nghiệp Nhơn Bình. Trong ảnh: Một góc CCN Nhơn Bình. Ảnh: C.L

Theo ông Ngô Tùng Sơn - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, việc di dời các DN, cơ sở sản xuất ra khỏi khu vực đô thị nhằm sử dụng hiệu quả quỹ đất, góp phần bảo đảm môi trường, cảnh quan và chất lượng cuộc sống của người dân. Di dời CCN Nhơn Bình và Quang Trung là nhiệm vụ phải thực hiện theo định hướng phát triển đô thị khu vực Quy Nhơn.

Trước đây, UBND tỉnh đưa ra kế hoạch, lộ trình di dời 2 CCN này trước tháng 10-2025. Theo đó, các DN, cơ sở sản xuất tại 2 CCN sẽ di dời đến CCN Bùi Thị Xuân (phường Quy Nhơn Tây) để tiếp tục hoạt động, sản xuất. Tuy nhiên, quá trình thực hiện di dời 2 CCN gặp nhiều vướng mắc liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ DN. Vì vậy, tiến độ không đảm bảo theo kế hoạch, phải dời sang năm 2026. Đến nay, công tác triển khai vẫn còn chậm, chưa đáp ứng các mục tiêu đề ra.

Được biết, hầu hết DN, cơ sở sản xuất tại CCN Quang Trung và Nhơn Bình đều đồng thuận với chủ trương di dời. Tuy nhiên, các DN, cơ sở sản xuất kiến nghị UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan xem xét, giải quyết một số vấn đề như đơn giá áp dụng bồi thường; vị trí nơi di dời đến; thu hồi tài sản để đầu tư xây dựng lại cơ sở tại vị trí mới; hỗ trợ kinh phí một lần ngừng việc cho người lao động đang làm việc…

Đặc biệt, tại CCN Nhơn Bình, các DN thứ cấp đã trả xong tiền thuê đất với thời hạn 50 năm cho chủ đầu tư hạ tầng CCN là Công ty CP Dịch vụ phát triển hạ tầng P.B.C. Các DN thứ cấp kiến nghị các sở, ban, ngành làm việc, đề nghị chủ đầu tư hạ tầng CCN có trách nhiệm chi trả số tiền thuê cơ sở hạ tầng đã nộp nhưng chưa sử dụng hết thời gian còn lại.

Tập trung tháo gỡ, đẩy nhanh di dời

Để đẩy nhanh tiến độ di dời các DN, cơ sở sản xuất tại 2 CCN, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, thành lập tổ công tác liên ngành giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Hiện tổ công tác đang làm việc với các DN, đơn vị liên quan để giải quyết những đề xuất, kiến nghị.

Trong đó, tổ công tác tập trung làm việc với Công ty CP Dịch vụ phát triển hạ tầng P.B.C để thống nhất phương án và hoàn trả chi phí thuê hạ tầng kỹ thuật còn lại đối với các DN thứ cấp đang hoạt động tại CCN Nhơn Bình. Bên cạnh đó, đôn đốc Công ty TNHH Thiên Hưng Mỹ Thọ tập trung nguồn lực đẩy nhanh thi công, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CCN Bùi Thị Xuân, gồm đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải, điện, PCCC; trong đó ưu tiên những khu vực dành cho DN di dời.

Theo ông Ngô Tùng Sơn - Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, báo cáo chi tiết từng nội dung khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của các DN liên quan đến diện tích đất thu hồi, công trình xây dựng, thời hạn sử dụng đất còn lại, nguyên tắc bồi thường để chuyển Thanh tra tỉnh và tổ công tác từng bước tháo gỡ, đảm bảo tiến độ được giao.

Đồng thời, Trung tâm xác định lại giá trị bồi thường hạ tầng kỹ thuật CCN Nhơn Bình đảm bảo đúng quy định của pháp luật; thông báo cho các DN thứ cấp tại 2 CCN cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định để phối hợp với tổ công tác và địa phương chủ động kiểm kê tài sản, phê duyệt theo quy định.

Đối với đề nghị hỗ trợ kinh phí cho người lao động trong các DN khi tạm ngừng sản xuất để thực hiện di dời, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết cụ thể, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động.