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Xã Phù Mỹ Bắc thả 1 cá thể rùa Sa nhân về môi trường tự nhiên

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NGUYỄN CHƠN
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(GLO)- Ngày 24-9, UBND xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa tổ chức thả 1 cá thể rùa Sa nhân quý hiếm về môi trường tự nhiên sau khi tiếp nhận từ người dân trên địa bàn.

Trước đó, vào ngày 21-9-2026, ông Lương Hoài Phong (trú thôn Hòa Tân, xã Phù Mỹ Bắc) tự nguyện mang đến giao nộp cho UBND xã Phù Mỹ Bắc 1 cá thể rùa Sa nhân có trọng lượng khoảng 0,5kg, tình trạng sức khỏe bình thường.

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Tổ công tác UBND xã Phù Mỹ Bắc thả cá thể rùa Sa nhân về môi trường tự nhiên. Ảnh: Thành Luân

Theo ông Phong trình bày, cá thể rùa được ông phát hiện trong vườn nhà, xác định đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ nên ông chủ động giao nộp để bảo tồn.

Sau khi tiếp nhận, UBND xã đã thực hiện các thủ tục theo quy định và thành lập tổ công tác, tổ chức thả cá thể này tại khu vực có điều kiện sinh thái phù hợp, bảo đảm an toàn trong quá trình tái hòa nhập môi trường tự nhiên.

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Cá thể rùa Sa nhân trở về tự nhiên. Ảnh: Thành Luân

Rùa Sa nhân (tên khoa học Cuora Mouhoti) được biết đến là một trong những cá thể rùa hoang dã có kích thước trung bình trong các loài rùa cạn và rùa nước ngọt khác ở Việt Nam. Đây là loài thuộc nhóm IIB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ.

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