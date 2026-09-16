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Tòa soạn-Bạn đọc

Tin buồn

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(GLO)- Gia đình chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Chồng, cha, ông chúng tôi là Lương Thanh Khiếu. Sinh năm 1941 (Tân Tỵ).

Pháp danh: Thị Quang.

Quê quán: xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là phường Phong Dinh, TP. Huế).

Trú quán tại nhà riêng vợ chồng con trai trưởng: 58/6 A Ma Quang, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tạ thế ngày: 16-9-2026 (nhằm ngày 6-8 năm Bính Ngọ).

Hưởng thọ: 86 tuổi

Tang lễ được tổ chức tại nhà riêng vợ chồng con trai trưởng: 58/6 A Ma Quang, phường Pleiku.

Lễ viếng: từ 21 giờ ngày 16-9-2026.

An táng tại Nghĩa trang Trà Đa vào ngày 18-9-2026 (nhằm ngày 8-8 năm Bính Ngọ).

Gia đình kính cáo

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